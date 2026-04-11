Besler CEO’su Mert Altınkılınç: Gıda sektörünün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük ediyoruz

Yıldız Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ‘Büyük Dönüşüm’ temasıyla düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi’ne (UEZ) katıldı.

Zirvede, ‘Yeni Yatırım Modelleri, Stratejiler ve Fırsatlar’ panelinde konuşan Altınkılınç, gıdanın artık yalnızca üretim ve tüketim dengesiyle sınırlı bir alan olmadığını, arz güvenliğinden iklim krizine, kaynak verimliliğinden sosyal kapsayıcılığa uzanan stratejik bir önemde olduğunu ifade etti.

Dünyada üretilen gıdanın önemli bir bölümünün israf edildiğine dikkat çeken Altınkılınç, asıl ihtiyacın daha fazla üretmek değil; daha verimli, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir sistemler kurmak olduğunu kaydetti.

Yıldız Holding Gıda Grubu ve Besler olarak bu dönüşümü stratejik bir sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Altınkılınç, "Gıda sektörü bugün; sürdürülebilirlik, teknoloji, verimlilik ve değişen tüketici beklentileri doğrultusunda köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Artık mesele yalnızca üretmek değil; kaynakları koruyarak, veriyi merkeze alarak ve tüm paydaşları kapsayan bir sistem anlayışıyla değer üretmek. Yıldız Holding Gıda Grubu bünyesinde Besler’de, lider ve güçlü markalarımızla bu dönüşümü bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Üretimden tedarik zincirine, Ar-Ge’den ürün geliştirmeye kadar uçtan uca tasarladığımız modelimizle geleceğin gıda ekosistemini şekillendirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Besler gıdanın verimlilik ve sürdürülebilirlik çalışması hakkında da konuşan Altıkılıç, "Bugün Besler’de toplam 16 kategoride 1.250’ye yakın ürünümüz, 50’yi aşkın markamız, Türkiye’de ulaştığımız 21 milyon hane ve 5 kıtaya yayılan ihracat ağımızla yalnızca bugünün değil, yarının gıda sistemine yatırım yapıyoruz. Verimliliği ve sürdürülebilirliği somut sonuçlarla destekliyor, ‘Topraktan Tabağa 0 Gıda Kaybı’ modelimizle hasattan sofraya kayıpları yüzde 50 seviyelerinden yüzde 7’lere indiriyoruz. SAFER projemizle tarımı veri ve yapay zeka ile yönetiyor, bu sayede yüzde 17 verim artışı ve yüzde 40’a varan su tasarrufu sağlıyoruz. Diğer yandan, biliyoruz ki dönüşümün merkezinde yalnızca teknoloji değil, insan var. Tarımın Kadın Yıldızları projemizle üretimin en kritik paydaşlarından biri olan kadın çiftçilerin güçlenmesini destekliyoruz. 2022 yılında başlattığımız proje kapsamında kadın çiftçi oranımızı yüzde 5’ten yüzde 27’ye çıkararak 168 milyon TL’nin üzerinde ekonomik değer oluşturduk. Bizim için gıda, insanı beslerken doğayı koruyan, hayatı güçlendiren bir sistem kurmak demek. Besler olarak gıdanın geleceği için sürdürülebilir, yenilikçi ve kapsayıcı bir ekosistem inşa etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.