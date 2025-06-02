BESS Gayrimenkul, geniş portföyüyle kurumsal ve global yatırımcıya uzandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in ardından Alaçatı’da kurduğu yapılanmasıyla hizmet ağını genişleten BESS Gayrimenkul, ulusal ve uluslararası birçok marka ile kuruma çözüm ortaklığı sunuyor. Villa, plaza, arsa, konut ve sanayi alanlarını başta olmak üzere oldukça geniş bir portföye sahip olduklarını belirten BESS Gayrimenkul Kurucusu Mehmet Kahya, son dönemde özellikle konut satışlarının her bölgede yoğun ilgi gördüğünü vurguladı. Kahya, "Ihlamurkent, Vadişehir, Kızılyer, Batıkent, Aşağı Söğütönü, şehir merkezi, 71 Evler ve Emek gibi bölgelerde satışlarımız hız kesmeden devam ediyor. Müşterilerimize farklı ödeme seçenekleri sunuyoruz. Kimi projelerde Euro vadeli, kimi projelerde ise TL bazlı kampanyalar mevcut. Bu da yatırımcıların ilgisini artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kurumsal kiralamalarda öne çıkıyor

BESS Gayrimenkul'ün yalnızca bireysel alıcılar değil, kurumsal kiralamalar konusunda da önemli adımlar attığını vurgulayan Kahya, "Şu anda Türkiye ve dünya çapında yaklaşık 54 kurumsal firma ile doğrudan kiralama yetkimiz var ve bu sayı her yıl artıyor. Büyük markalarla çalışıyoruz. Yıllardır bu firmalarla işbirliği içinde olduğumuz için ne istediklerini, hangi kriterlere önem verdiklerini iyi biliyoruz. Bu deneyim, sektörde kurumsal bir yapı olarak öne çıkmamızı sağlıyor" diye konuştu. Faaliyetlerini yalnızca Eskişehir ile sınırlı tutmadıklarını dile getiren Mehmet Kahya, "Sadece Eskişehir’de değil, Alaçatı, İzmir, Çeşme, Urla gibi bölgelerde de kiralama faaliyetlerine başladık. Şu anda bu bölgelerde altı büyük firmanın yetkisini aldık. Ekibimiz Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde de çalışmalarını sürdürüyor" şeklinde konuştu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki büyüme trendine de değinen Kahya, "2025 yılı itibarıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 900 firma faaliyet gösteriyor. Biz de bu süreçte bölgedeki kiralamalara ve satışlara yoğunlaştık. Özellikle KOBİ Organize Sanayi Bölgesi, Teksan Sanayi Sitesi gibi alanlarda büyük kurumsal firmalar için kiralama ve satış işlemlerini hızlandırıyoruz. Kurumsal firmaların bulunduğu projeler, özellikle yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcıları, Eskişehir ve çevresindeki sanayi bölgelerinde büyüyen bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz" dedi.

Yabancı yatırımcılara özel hizmetler sunuyor

Yurt dışındaki yatırımcıların Eskişehir ve diğer şehirlerde yaptığı gayrimenkul yatırımlarını yönettiklerini açıklayan Mehmet Kahya, "Avrupalı yatırımcılar için ticari ve konut projelerinin yönetimini sağlıyoruz. Kira gelirlerini takip ediyor, vergilendirme süreçlerini yönetiyor, bina yönetimleriyle iletişime geçiyoruz. Onlar sadece hesaplarına yatan kiraları kontrol ediyor, geri kalan her şeyi biz üstleniyoruz. Son dönemde Avrupa’dan gelen yatırımcılara arsa alımı ve kat karşılığı projelere yönelmeleri konusunda danışmanlık veriyoruz. Eskişehir’de faaliyet gösteren müteahhitlerle iş birliği yaparak kentin gelişimine katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnşaat sektörü yeniden ivme kazanıyor"

İnşaat sektöründe 2025 yılı itibarıyla büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten Mehmet Kahya, "Yılın ilk üç ayında belediyelere yapılan inşaat ruhsatı başvurularında yaklaşık yüzde 300 artış var. Bu, yeni projelerin hız kazanacağı ve arz-talep dengesinin sağlanacağı anlamına geliyor. Şu anda konut fiyatları yüksek seyrediyor ancak bu dengeleme süreciyle birlikte fiyatların daha makul seviyelere inmesini bekliyoruz. Ancak olası faiz indirimlerinde fiyatlar tekrar tırmanacaktır" dedi.