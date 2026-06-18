Beta Enerji halka arz tarihi ertelendi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 10 Haziran'da halka arzına onay verilen Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin talep toplama tarihleri ileri bir tarihe ertelendi.

Daha önce 17-18-19 Haziran olarak duyurulan talep toplama süreci daha sonra 18-19 Haziran'a revize edilmişti. Şirketten yapılan son açıklamayla birlikte halka arz takvimi yeniden güncellendi.

Ertelemenin nedeni distribütörlük sözleşmesinin feshi

Şirket tarafından yapılan açıklamada, izahnamede yer alan yurt dışı satışların gerçekleştirildiği BETA Elektrotechnik GmbH ile imzalanan distribütörlük sözleşmesinin 10 Haziran 2026 tarihinde tek taraflı olarak feshedildiği belirtildi.

Bu gelişme nedeniyle izahnamede yer alan ilgili bilgilerin güncellenmesi ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan talep toplama tarihlerinin değiştirilmesi amacıyla 15 Haziran'da SPK'ya başvuru yapıldı.

Söz konusu başvuru, SPK'nın 17 Haziran 2026 tarihli kararıyla olumlu karşılandı.

Yatırımcıların güncellenen izahnameyi yeterince değerlendirebilmesine imkan sağlamak amacıyla talep toplama tarihleri yeniden belirlendi.

Yeni talep toplama tarihleri belli oldu

Yapılan güncelleme kapsamında Beta Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 23, 24 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Böylece halka arz için yatırımcı talepleri 3 iş günü boyunca toplanacak