Beta Enerji, İSO İkinci 500'de 31 basamak birden yükseldi

Yaklaşık yarım asırlık sanayi tecrübesini yüksek teknoloji, Ar-Ge odaklı üretim anlayışı ve küresel büyüme vizyonuyla birleştiren Beta Enerji, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025” araştırmasında yaklaşık 3,3 milyar TL üretimden satış rakamıyla 250’nci sırada yer aldı. Şirket, üretim gücünü artırmaya yönelik yatırımları, ihracat odaklı büyüme stratejisi ve teknolojiye yaptığı yatırımlarla Türkiye sanayisinin önde gelen kuruluşları arasındaki konumunu 31 basamak birden yükseltmeyi başardı.

"Yeni teknoloji kampüsümüzle 400 milyon doların üzerinde ciro hedefliyoruz"

Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, İSO İkinci 500 listesindeki yükselişin şirketin uzun yıllardır sürdürdüğü yatırım ve büyüme stratejisinin önemli bir sonucu olduğunu belirtti. Dağsuyu, şunları söyledi:

"İSO İkinci 500 listesinde geçen yıla göre 31 basamak yükselmek, üretim altyapımıza, teknolojiye, Ar-Ge'ye ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımızı gösteriyor. Son yıllarda ihracat odaklı büyüme stratejimizi kararlılıkla sürdürüyor, bugün 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz.

Küresel enerji dönüşümü, şebeke modernizasyonu, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar, veri merkezleri ve yapay zeka kaynaklı enerji talebindeki artış transformatör sektörüne uzun yıllar güçlü bir büyüme zemini sunacak. Beta Enerji olarak biz de bu büyümeden en yüksek payı almayı hedefliyoruz.

Yaklaşık 130 milyon dolarlık Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü yatırımımız büyüme yolculuğumuzun en önemli adımlarından biri. Avrupa'nın en büyük enerji ve teknoloji kampüsleri arasında yer alan bu tesisimiz tam kapasiteyle devreye girdiğinde dağıtım transformatörü üretim kapasitemiz yaklaşık 34 bin adede ulaşacak, güç transformatörlerinde ise kapasitemizi adet bazında yaklaşık 36 kat artıracağız. Aynı zamanda ciromuzu 2027 sonunda 400 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülke sayısını kısa vadede 80'den 100'e, beş yıl içinde ise 130 ülkeye çıkarmayı amaçlıyoruz.”

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle rekabet gücünü artıracak

Yeni teknoloji kampüsünün şirketin teknoloji ve sürdürülebilirlik performansını da ileri taşıyacağını belirten Dağsuyu, Endüstri 4.0 uygulamaları, IoT entegrasyonu, büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli sistemlerle dijitalleşme odaklı bir üretim modeli kurduklarını söyledi. 8 MW güneş enerjisi kapasitesiyle enerji ihtiyacının tamamını temiz kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini belirten Dağsuyu, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını yüzde 30 azaltmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kısa süre önce sermaye piyasalarının son dönemde en yoğun ilgi gören halka arzlarından birini başarıyla tamamladıklarını hatırlatan Dağsuyu, “Yatırımcılarımızın bize duyduğu güveni, üretim kapasitemizi artıracak, teknoloji altyapımızı güçlendirecek ve küresel rekabet gücümüzü daha da ileri taşıyacak yatırımlarla karşılık vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve katma değerli ihracatına sunduğumuz katkıyı sürdüreceğiz” dedi.