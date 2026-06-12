Beta Enerji'de halka arz tarihleri belli oldu. Buna göre, şirket paylarının halka arzı 17-18-19 Haziran'da 3 iş günü süreyle gerçekleşecek.

Ortaklığın çıkarılmış sermayesinin 350.000.000 TL'den 405.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 55.000.000 TL nominal değerli 55.000.000 adet nama yazılı B grubu pay ve Şirket'in mevcut ortakları Sabit Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.955.000 TL nominal değerli 1.955.000 adet nama yazılı B grubu pay, Yusuf Cenk Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.897.500 TL nominal değerli 1.897.500 adet nama yazılı B grubu pay ve Hakkı Mert Dağsuyu'nun sahip olduğu 1.897.500 TL nominal değerli 1.897.500 adet nama yazılı B grubu pay olmak üzere toplam 60.750.000 TL nominal değerli 60.750.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arzında pay başına fiyat 40 TL olacak.