Beta Enerji'den Romanya'nın enerji depolama altyapısına 250 MVA'lık trafo

Türkiye'nin enerji ekipmanları alanındaki öncü üreticilerinden Beta Enerji, Avrupa pazarındaki faaliyetlerini stratejik bir projeyle genişletiyor. Şirketin Almanya merkezli iştiraki Beta Enerji Europe GmbH, Romanya'da hayata geçirilecek Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) projesi kapsamında 250 MVA 115/33/33 kV güç ve gerilimdeki transformatör tedariki için 1 milyon 880 bin Euro değerinde sözleşme imzaladı. Anlaşma, transformatörün tedarikinin yanı sıra nakliye, montaj, devreye alma ve test süreçlerini de kapsıyor. Projenin şirket açısından en önemli özelliklerinden biri ise 250 MVA gücündeki transformatörün Beta Enerji'nin yeni üretim tesisinde bu kapasitede üretilecek ilk transformatör olması. Bu gelişme, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nün yüksek kapasiteli üretim hedeflerini hayata geçirme yolculuğunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

“Enerji dönüşümünün geleceği, güçlü şebekeler ve enerji depolama altyapısıyla şekillenecek”

Enerji sektöründeki küresel dönüşümü değerlendiren Beta Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Yusuf Cenk Dağsuyu, “Dünya enerji sektörü, enerji üretiminin yanı sıra üretilen enerjinin nasıl depolandığının, iletildiğinin ve yönetildiğinin de belirleyici olduğu yeni bir döneme giriyor. Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla yaygınlaşması, elektrik şebekelerinin daha güçlü, esnek ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını zorunlu kılıyor. Bu dönüşümde batarya enerji depolama sistemleri (BESS), enerji arz güvenliğinin sağlanması ve yenilenebilir kaynakların elektrik sistemine daha etkin biçimde entegre edilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Wood Mackenzie'nin öngörülerine göre küresel enerji depolama kapasitesinin 2035 yılına kadar yedi katından fazla artarak 7 TWh seviyesini aşması bekleniyor. Bu tablo, enerji depolamanın geleceğin teknolojisi olmanın ötesine geçerek bugünün en önemli enerji altyapısı yatırımlarından biri haline geldiğini gösteriyor” dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in de bu dönüşüm açısından önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Dağsuyu, “COP31 Başkanlığı kapsamında ortaya konulan, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi, enerji dönüşümünün tüm ekonomik faaliyetlerde hızlandırılması gerektiğine işaret ediyor. Bu hedefe ulaşmak ise üretilen elektriği güvenilir biçimde depolayabilen, iletebilen ve yönetebilen güçlü bir enerji altyapısıyla mümkün. Türkiye'nin 2035 yılına kadar rüzgâr ve güneş enerjisinde 120 GW kurulu güce ulaşma hedefini de bu bütüncül dönüşümün önemli bir parçası olarak görüyoruz. Elektrifikasyonun hız kazandığı bu dönemde, enerji depolama sistemleri ve bu sistemlerin şebekeye entegrasyonunu sağlayan teknolojiler, enerji dönüşümünün temel unsurları arasında yer alacak” diye konuştu.

Beta Enerji olarak enerji dönüşümünün ihtiyaç duyduğu altyapıyı geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Dağsuyu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Romanya'daki BESS projesi kapsamında imzaladığımız 1,88 milyon Euro değerindeki anlaşmayı, Avrupa pazarındaki büyüme yolculuğumuz açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Proje kapsamında tedarik edeceğimiz 250 MVA gücündeki transformatör, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsümüzde bu kapasitede ilk kez üretilecek. 1000 kV'ya kadar güç transformatörü üretim kapasitesine sahip yeni tesisimizde gerçekleştireceğimiz bu üretim, yüksek güç segmentindeki yetkinliklerimizi somut projelere dönüştürmemiz açısından önemli bir kilometre taşı olacak.

Bugün küresel enerji sektöründe rekabet, mühendislik gücü, teknoloji geliştirme yetkinliği ve uluslararası projelere uçtan uca çözüm sunabilme kabiliyetiyle şekilleniyor. Biz de Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsümüzün sunduğu imkanlarla daha yüksek güç gereksinimlerine sahip uluslararası projelerde yer almayı ve Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlardaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Enerji depolama, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon yatırımlarının hız kazandığı bu dönemde, Türk mühendisliğinin ve üretim gücünün küresel enerji dönüşümünde daha fazla söz sahibi olması için çalışmaya devam edeceğiz.”