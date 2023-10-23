Beta Kimya’dan 1,7 milyar liralık yatırım

Beta Kimya, 1,7 milyar liralık yatırımla Beta Kimya GEBKİM Kampüsü’nün yapımını tamamladı. Yıllık 150 bin ton üretim kapasitesiyle 10 farklı kategoride 200’den fazla ürünün üretim üssü olacak Beta Kimya GEBKİM Kampüsü’nde yüksek katma değerli PUR Hotmelt Yapıştırıcılar ile birlikte silanla termine edilmiş poliüretan yapıştırıcı ve dolgu ürünleri de Türkiye’de ilk defa yerli ve milli olarak üretilecek.

Kampüsün açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “2012'den bu yana kimya sektöründe, sabit yatırım tutarı yaklaşık 450 milyar lira olan 1700'den fazla yatırım için Bakanlığımız tarafından yatırım teşvik belgesi düzenledi. Söz konusu yatırımlarla 50 binden fazla istihdamın önünü açtık. Beta Kimya GEBKİM Kampüsü de yatırım teşvik sistemiyle katkı sunduğumuz yatırımlardan biri. Bugün açılışı gerçekleştirdiğimiz Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, 10 farklı kategoride pek çok sektörün yapıtaşı 200'den fazla ürünün mutfağı olacak. Bu yeni üretim tesisimiz ile ülkemizin tarihi projelerinden Togg, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlerin önemli bir girdisini de yurt içinden temin edeceğiz. 1,7 milyar liralık yatırım bedeli, 35 bin metrekare kapalı alanıyla da Orta Doğu ile Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisi olan Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, 500 kişiye istihdam sağlayacak. Bu tesiste üretilecek yüksek katma değerli ürünler ise dünyanın 5 kıtasında 150 ülkeye ulaşacak. Kampüsümüz, çevreci üretim anlayışıyla ekonomimizin yeşil dönüşümüne katkı sunacak.” dedi.

“Göğsümüzü kabartan başarılarla gururumuz olacak”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ise, şunları söyledi: “Ülkemizin dört bir yanında üretimin, istihdamın ve ihracatın dinamosu olan güzide fabrikalarımızın temel atma veya açılış törenlerinde bulunmak bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 1,7 milyar liralık bir yatırımla hayat bulan Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, vatandaşlarımıza ve ülkemize yeni istihdam imkanları oluşturacak. Her alanda Türkiye’nin gücünü tahkim etmek için üretim ve yatırımlarda hız kesmiyoruz. 2020 yılında temelin birlikte attığımız ve bugün açılışını yine birlikte yaptığımız Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, Orta Doğu ile Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olarak göğsümüzü kabartan başarılara imza atacak. Türkiye’yi üretim, yatırım, istihdam ve ihracat rotasında tutarak büyümeye devam edeceğiz.”

“Yeni nesil ürünlerle ilklere imza atacağız”

Yeni üretim tesislerinin yüksek katma değer yaratma vizyonlarının bir ürünü olduğunu belirten Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Beta Kimya olarak yatırım, üretim ve büyüme daima önceliğimiz oldu. Bugün, Türk Kimya sektörüne ve ülke ekonomisine değer katacak, Beta Kimya ailemiz adına kilometre taşı olacak önemli bir yatırımı devreye almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni üretim tesisimizin temelini, COVID-19 Pandemisinin hem ekonomik hem de insani açıdan zorlu şartları altında büyük bir cesaretle atmıştık. Ne mutlu ki; maddi ve manevi fedakarlıklarla, ülke sanayimize ve kimya sektörümüze modern bir üretim tesisini daha kazandırdık. Yüzde 100 yerli ve öz sermayeye sahip, yaklaşık 1,7 milyar TL yatırım değeriyle gurur vesilemiz olan yeni üretim üssümüz Beta Kimya GEBKİM Kampüsü, Orta Doğu ile Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisi olacak. Üretim kapasitemizi tam 5 katına çıkaracak, yıllık 150 bin ton üretim kapasitemiz ile burada yüksek katma değerli 5 yeni ürün grubuna daha adım atarak, otomobilden ambalaja, havacılıktan savunma sanayine kadar stratejik öneme sahip pek çok sektöre yönelik yeni nesil ürünlerimizle ilklere imza atacağız. Uzun zamandır ülkemizin yurt dışından ithal ettiği PUR Hotmelt yapıştırıcıların yanı sıra silanla termine edilmiş poliüretan yapıştırıcı ve dolgu ürünlerini de Türkiye’de ilk defa üretme gururunu yaşayacağız. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız olmak üzere, ilgili Bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza kıymetli destekleri için teşekkürlerimi arz ediyorum. Beta Kimya GEBKİM Kampüsü’müzün ülkemiz, şirketimiz, kimya sektörümüz ve sanayimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.