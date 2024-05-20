Beta Yeni Han, kapılarını uluslararası çay festivali için açıyor

Dünyanın önde gelen seçkin çay markaları arasında yer alan Beta Tea, yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilki düzenlenecek olan ve gelenekselleşmesi planlanan Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali, Beta Tea House’un ev sahipliğinde tarihi Beta Yeni Han’da gerçekleştirilecek.

21 Mayıs Dünya Çay Günü’nde özel resepsiyon daveti ile başlayacak festival, 22-24 Mayıs tarihleri boyunca misafirlerini ağırlayacak. Türkiye ve dünya çay kültüründe önemli bir yere sahip olan çay çeşitlerinin tanıtılacağı festivalde, çayın büyülü dünyasının kapıları aralanacak.

Dünya ülkelerinin çay gelenekleri tüketicilerle buluşacak

Festivalde, dünyanın en yaygın tüketilen içecekleri arasında yer alan çayın, bulunduğu ülkeye ve yetiştiği bölgeye özgü hikaye ve kültürel değerlerine göre kategorilere ayrılan stantları da yer alacak. Bu stantlarda Çin, Arjantin, Sri Lanka ve Güney Afrika gibi ülkelerin büyükelçilikleri, gerçekleştirecekleri seremoniler ile kendi ülkelerinin kültürel değerleri ve geleneklerini tüketicilerle buluşturacak.

Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü Hatice Uğur’un açılış konuşmasını gerçekleştireceği açılış resepsiyonu, Türklere özgü geleneksel kemençe ve tulum gösterisinin ardından ünlü şef Eyüp Kemal Sevinç’in hazırlayacağı çaylı lezzetler ile devam edecek.

Türkiye çay demleme şampiyonu Gülhanım Delihasan eşliğinde Türk çay kültürü seremonisinin de düzenleneceği resepsiyonda, çay temalı fotoğraf çekim alanları ve geleneksel kıyafetler de sergilenecek.

Beta Yeni Han’da 'Çay Zaman Tüneli' sergisi yapılacak

Çayın eşsiz tarihine ışık tutan Çay Zaman Tüneli’nde Çayın Üretim Aşamaları ve Geçmişten Günümüze Beta Tea Ambalajları, Yapay Zeka İle Çay Dünyası ve Ar-Ge Projeleri sergileri festival boyunca ziyaret edilebilecek.

Beta Tea’nin poşet çay üretiminde kullandığı kağıt filtre atıklarından elde edilen ‘Yuva’ isimli sanat eseri de festival boyunca Çay Zaman Tüneli’nde sergilenecek.

Çay Gurmesi Yarışması

Dünya’nın çay kültür mirasına sahip tüm coğrafyalarından çay türlerini ve çeşitlerini tanıtmak amacıyla düzenlenecek olan Çay Gurmesi Yarışması da festival boyunca tüm tüketicilerin katılımına açık olacak. Yarışma katılımcıları sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.