Beta Yeni Han'da, Benuta Artisan Chocolate House ile Dünya Çikolata Günü kutlaması

Beta Yeni Han, Dünya Çikolata Günü’ne özel çikolata severleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 5 Temmuz Cuma günü Beta Yeni Han’da gerçekleşecek etkinlikte ziyaretçileri; çikolatanın büyüleyici dünyasına giriş yapacakları özel bir sergi, el yapımı çikolatalardan premium çaylara uzanan özel ikramlar, fotoğraf köşeleri ve eğlenceli yarışmalar bekliyor.

Çikolata ve sanatın buluştuğu sergi

Çikolatanın büyüleyici dünyasını yapay zeka perspektifinden yansıtan bu özel sergi, ziyaretçilere çikolatanın tarihçesi, üretim süreçleri ve kültürel önemi hakkında derinlemesine bilgiler sunacak. Sergi, çikolatanın sanatsal yönünü de gözler önüne sererek, ziyaretçilere görsel bir şölen vaat ediyor.

El yapımı çikolatalardan premium çaylara uzanan lezzet serüveni

İstanbul’un lezzet klasiklerini ve mutfak kültürünü yaşatan Beta Yeni Han, çikolata ve çay lezzetlerinin benzersiz aromalarını birleştirdiği el yapımı çikolatalarıyla Dünya Çikolata Günü’nde misafirlerinin damaklarında unutulmaz tatlar bırakmaya hazır.

Çikolata dolu özel etkinlik alanları

Dünya Çikolata Günü kapsamında keyifli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak Beta Yeni Han, çocukları da unutmuyor. Etkinlik alanında çocuklar için hazırlanacak renkli balonlar ve çeşitli çikolata temalı aktiviteler, çocukların yaratıcılıklarını kullanırken eğlenmelerini de sağlayacak.

Katılımcılar, “Hangi Çikolata Türüsün?” yarışması ile farklı çikolata türlerini deneyimleyerek kendi damak zevklerine en uygun çikolatayı keşfederken, çikolata dünyasından ilham alınarak tasarlanmış, özel dekorlu fotoğraf köşesinde fotoğraf çektirebilecek. Üstelik, yarışmaya katılan herkes, Benuta Artisan Chocolate House’un lezzetli ürünlerinde geçerli indirim çeki kazanacak.