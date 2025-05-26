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BETONSTAR firması BOZKURT Endüstri çatısı altına girdi

Sanayi üretimi alanında faaliyet gösteren BOZKURT Endüstri A.Ş, İzmir Torbalı’da 2008 yılından bu yana beton pompası üretimi gerçekleştiren BETONSTAR’ı bünyesine ekledi.

Haber Merkezi
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BETONSTAR firması BOZKURT Endüstri çatısı altına girdi
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ANKARA (EKONOMİ)

Üretim alanı 70 bin m2’yi bulan BATONSTAR bünyesinde Ar-Ge Tasarım Merkezi de bulunuyor. Şirket aralarında: ABD, Kanada, Fransa, Almanya ve Belçika’nın de yar aldığı 50’nin üzerine ülkeye ihracat yapıyor.

BOZKURT Endüstri ve BETONSTAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bozkurt, BETONSTAR’ın Türkiye’nin mühendislik gücü ve üretim kalitesini yansıtan çok değerli bir markta olduğunu söyledi. Ciddi teknik birikim ve güçlü ihracat altyapısına sahip şirketin BOZKURT Endüstri’nin tecrübe ve vizyonuyla birleştiğini belirten Bozkurt,

“Yeni dönemde; AR-GE ve teknoloji yatırımlarına odaklanarak ürün yelpazemizi genişletmeyi, bir yandan da ihracat faaliyetlerine hız vererek hem iç pazarda hem de küresel ölçekte markamızı daha da güçlü bir konuma getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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