Bewen Enerji’ye SPK’dan Onay

Bewen Enerji’nin Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderliğinde ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Finansman) eş liderliğinde gerçekleşecek halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3.848.000.000 TL olması öngörülüyor.

Rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Bewen Enerji, büyüme yolculuğunu sermaye piyasalarına taşıyor. Şirket, TSKB liderliğinde ve Yatırım Finansman eş liderliğinde gerçekleştirilecek talep toplama süreci ile yatırımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Halka arz kapsamında toplam 80 milyon TL nominal değerli 80 milyon adet C grubu pay, 48,10 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bewen Enerji'nin çıkarılmış sermayesinin 261 milyon TL'den 317 milyon TL'ye yükselmesi planlanıyor. Ayrıca, ortak satışı kapsamında, toplamda 24 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz sonrasında Bewen Enerji'nin halka açıklık oranının yaklaşık %25,24 olması öngörülürken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyon 848 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.

208,9 MWm kurulu güçle büyümesini sürdürüyor

Rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Bewen Enerji’nin portföyünde; Muğla Milas’ta yer alan Turguttepe RES, İzmir’in Selçuk İlçesi ve Aydın’ın Kuşadası İlçesi sınırları içerisinde yer alan Adares RES ve Kayseri Yahyalı'da yer alan Yahyalı RES olmak üzere 3 farklı bölgede rüzgar enerjisi santralleri projesi bulunuyor.

Ayrıca Kayseri Yahyalı’daki rüzgar enerji santraline yardımcı ek kaynak olarak güneş enerjisi santrali yatırımı bulunuyor.

Bewen Enerji toplam 208,9 MWm/137,5 MWe işletme kapasitesiyle elektrik üretimini sürdürürken, bu portföyde yer alan 71,4 MWm yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali kapasitesi şirketin hibrit üretim yaklaşımını güçlendiriyor.

Enerji Günlüğü ve Kearney tarafından hazırlanan MW100-Türkiye’nin En Büyük 100 Elektrik Üreticisi 2025 araştırmasına göre, 2024 sonu verileri itibarıyla, kurulu güç bakımından Türkiye'nin 76’ncı büyük elektrik üreticisi olan Bewen Enerji, TÜREB'in 2026 yılı Ocak ayı verilerine göre ise işletmedeki rüzgâr enerji santralleri bazında Türkiye'nin 33'üncü büyük yatırımcısı olarak yer alıyor.