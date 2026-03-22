Beyaz Filo, ek otomotiv yatırımlarını askıya aldı

Beyaz Filo, Edirne ili özelinde planladığı ek otomotiv yatırımlarını piyasa koşullarını gerekçe göstererek durdurma kararı aldı. Şirket, mevcut yatırımlarla yoluna devam edeceğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2026 tarihli özel durum bildirimine ilave olarak alınan karar doğrultusunda, 2025 yılı için planlanan yeni yatırımlar askıya alındı.

Açıklamada, Edirne’de hayata geçirilmesi planlanan yatırımların bir kısmını kapsayan Chery ile Omoda & Jaecoo yetkili satış ve servis bayiliği anlaşmasının da karşılıklı mutabakatla sona erdirildiği belirtildi.

Şirketten yapılan değerlendirmede, söz konusu kararın yalnızca Edirne ili yatırımlarını kapsadığına dikkat çekilerek, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda Chery ve Omoda & Jaecoo markalarıyla ilerleyen dönemde yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmeye devam edileceği vurgulandı.