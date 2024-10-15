Beyçelik Gestamp’a İnovaLİG 2024’te ikincilik ödülü

EKONOMİ (BURSA) - Beyçelik Gestamp, Ticaret Bakanlığı desteği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarının belirlendiği İnovaLİG 2024’te “İnovasyon Kaynakları” alanında İkincilik Ödülünü almaya layık görüldü. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan ödül töreninde İkincilik Ödülü Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Beyçelik Gestamp Ar-Ge ve İnovasyon Müdürü Dr. İmren Öztürk Yılmaz’a takdim edildi.

Otomotiv yan sanayi metal sektöründe kalıp, teçhizat ve komponent tasarlayan, geliştiren ve üreten uluslararası bir şirket olarak öne çıkan Beyçelik Gestamp, özellikle inovatif ürünler tasarlayarak daha güvenli ve daha hafif araç tasarımlarına destek oluyor. Sac şekillendirme ve kalıpçılık alanında Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Beyçelik Gestamp’ın Bursa, Kocaeli ve Romanya olmak üzere 12 fabrikası ile 350 bin metrekare üretim alanı bulunuyor.