Beyçelik Gestamp’ın TEKNOSAB yatırımı, otomotivin dönüşüm üssü oldu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Otomotiv tedarik endüstrisinin köklü şirketlerinden Beyçelik Gestamp, 6 farklı üretim lokasyonunda toplam 319 bin 500 metrekarelik üretim alanına sahip. Bursa, Kocaeli ve Romanya’daki tesislerinde faaliyet gösteren şirket, yerli ve yabancı otomotiv ana sanayi (OEM) markalarına parça tedarik ediyor; ticari araçların gövde, şasi ve mekanizma üretiminde stratejik bir rol üstleniyor. Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB)’da yer alan Teknoloji ve Kalıp Fabrikası’nın, hem üretim kapasitesi hem de teknoloji seviyesiyle Avrupa’nın en büyük kalıp üretim merkezlerinden biri konumuna ulaştığını söyledi. Meydan, fabrikanın Türkiye’deki en büyük pres parkına sahip olduğunu belirterek, “TEKNOSAB’daki tesisimiz, sadece üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda teknolojik altyapısıyla da fark yaratıyor. Geniş üretim alanı sayesinde birleştirilmiş hatlarda daha verimli ve hızlı üretim yapabiliyoruz. Bu da hem kaliteyi hem de rekabet gücümüzü artırıyor. Kalıp ve pres teknolojisi açısından sektörde öncü konumdayız” dedi.

Elektrikli araç dönüşümünde aktif rol

Meydan, TEKNOSAB’daki fabrikanın elektrikli araçlara yönelik batarya kutusu (battery box/tray) kalıplarını da ürettiğini vurguladı. Meydan, “Elektrikli araç dönüşümü tüm dünyada hızla ilerliyor. Türkiye pazarı da bu dönüşümden payını alıyor. Biz de hem yurt içi hem yurt dışı müşterilerimizin elektrikli araç projeleri için çalışıyoruz. Elektrikli araçlarda batarya nedeniyle ağırlık artarken, aracın diğer komponentlerinde hafifletme ihtiyacı doğuyor. Beyçelik Gestamp olarak, hem ağırlığı azaltan hem de güvenlikten ödün vermeyen yeni nesil malzeme ve tasarımlarla bu dengeyi sağlıyoruz. Elektrikli ticari araçlar için komponent üretiminde de güçlü bir konuma sahibiz” diye konuştu.

Meydan, şirketin müşterileriyle birlikte geliştirdiği yeni ürünler arasında elektrikli araçlara yönelik batarya taşıyıcı sistemler, hafifletilmiş ve dayanıklı şasi ve gövde bileşenleri, güvenliği artırılmış mekanizma parçaları ve kullanıcı dostu menteşe sistemlerinin yer aldığını aktardı. Engin meydan, “Bu ürünlerin ortak noktası; güvenlik, çevre ve teknoloji kriterlerini bir arada sunmaları. Biz sadece Türkiye için değil, küresel otomotiv sanayisi için üretim yapıyoruz. TEKNOSAB’daki yatırımlarımız, bu vizyonun en güçlü yansıması” açıklamasını yaptı.