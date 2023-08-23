Beyçelik Holding, enerji grubunda halka arza hazırlanıyor

Esra Özarfat / BURSA

Beyçelik Holding, rüzgar enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretimi ve ticareti alanlarında faaliyette bulunmak üzere 2009 yılında enerji sektörüne de adım attı. Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, yapılan yatırımlar ve devreye alınan projelerle bugün 140 MW enerji üretim kapasitesine ulaştıklarını söyledi. Sahip oldukları hibrit enerji üretimi lisansı ile Kayseri’de 800 dönüm alanda 70 MW GES tarlası kurduklarını anlatan Çelik, bu yıl içinde tamamlanacak yatırımla birlikte 210 MW’lık bir güce ulaşacaklarını vurguladı. Holdingin enerji grubunun halka açılarak borsada da işlem görmesi için adımlar attıklarını kaydeden Baran Çelik, “2024 yılı ilk çeyreğinde enerji santrallerinin bağlı olduğu enerji grubumuzu halka açmayı planlıyoruz. Şu anda güneş santrallerinin devreye girmesini bekliyoruz” dedi.

Alman AG Veritas’ın alımına kayyım engeli

Beyçelik Holding, yakın zamanda Almanya’nın en eski kauçuk işleme şirketi olan Veritas AG’yi bir Türk ortağıyla birlikte satın almak için harekete geçmişti. Ancak kayyım yönetiminde olan Veritas AG’nin satış sürecinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alımdan vazgeçildiğini açıklayan Çelik şu bilgileri verdi: “Başta anlaşılan şartlar listesine göre 31 Mart tarihinde şirketin hisseleri bize geçecekti. O şartların içinde bir tanesi de bizim işçi sendikalarıyla ve oradaki müşterilerle yapacağımız anlaşmaları içeriyordu. O anlaşmaların bir tarafı da şirkette söz sahibi olan kayyımdı. Kayyım o anlaşmaların yapılmasını engelledi. Ayrıca anlaşmanın içine kabul etmemizin imkansız olduğu bazı şartlar eklendi. Örneğin, daha önce teminat mektubu Türk bankalarından da kabul edilebilirken, bu madde değiştirildi. 2 yıla yayılacak olan ödememiz peşin istendi. Kısacası kayyım firmanın satılmasını istemedi. Sonuç olarak şartları bozucu talepler olunca biz de devam etmeme kararı aldık. Yurt dışında kayyıma düşen şirketlerin alınmasının çok sıkıntılı olduğunu tecrübe ettik.” Buna karşın global ayak izini artırmak için yurt dışında yatırıma sıcak baktıklarını belirten Baran Çelik, halihazırda kendilerine satın almaları için önerilen bazı şirketler olduğunu, biriyle de görüşmelere başladıklarını dile getirdi.

Romanya’da büyümeye devam ediyor

Beyçelik Holding’in amiral gemisi Beyçellik Gestamp bünyesinde devam eden yatırımların devreye girmeye başladığını da anlatan Baran Çelik, Kocaeli’nde iki yeni fabrika yatırımından birinin tamamlandığını, Kocaeli Yeniköy’deki fabrikada üretimin başladığını hatırlattı. Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) Avrupa’nın en büyük şasi fabrikasını kurduklarını ifade eden Çelik, ayrıca TEKNOSAB fabrikasında da elektrikli araçlarının battery box/tray kalıplarının üretildiğini, burada bir de bütünleşik hizmet sunacak bir Teknoloji Merkezi kuracaklarını söyledi. Baran Çelik ayrıca Romanya’da elektrikli araçların batarya taşıyıcı ünitesi üretimi alanında başlattıkları yatırımın sürdüğünü, Romanya’daki iş hacminin Beyçelik Gestamp grubunun yüzde 25’ine ulaştığını bildirdi.