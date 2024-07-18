EKONOMİ (BURSA) - Otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Beyçelik Holding, Hurda Metal Geri Dönüşüm Sektörüne girdi. Gescrap Turkey’nin yüzde 50 oranında hissesini devralarak sektöre giriş yapan Beyçelik Holding, Gescrap Desarrollo SLU ortaklığı ile çalışmalarını yürütmeye başladı. Merkez ofisi ve deposu Bursa’da yer alan Gescrap Turkey; sanayi şirketlerinin metal ve metal dışı hurdalarını satın alarak, ayrıştırıp, geri dönüşüme hazır hale getiriyor. Sanayi sektörüne hizmet veren Gescrap Turkey, özellikle büyük otomotiv şirketleri için kapsamlı atık yönetimi konusunda hizmet sunuyor.

Merkez Ofisi Bursa’da, Yönetim Ofisi İstanbul’da yer alan Beyçelik Holding; otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme, hurda metal geri dönüşüm ve sigorta alanlarında faaliyet gösteriyor. Beyçelik Holding, Bursa, Kocaeli, Bandırma ve Romanya’da bulunan toplam 14 fabrikası, 26 şirketi ile 5 bini aşkın kişiye istihdam olanağı sağlıyor. Beyçelik Holding’in ortaklık kurduğu Gescrap Grup ise 1994 yılından bu yana atık malzemelerin eksiksiz ve sürdürülebilir bir şekilde geri kazanılması amacıyla İber Yarımadası, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’da faaliyet gösteriyor.