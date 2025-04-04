Beyçelik Holding, İK organizasyonunu yeniden yapılandırdı

EKONOMİ/BURSA

Otomotiv, yenilenebilir enerji, iklimlendirme, hurda metal geri dönüşüm ve sigorta alanlarında faaliyet gösteren, bünyesinde 26 şirket bulunan ve 6 bine yakın çalışanı olan Beyçelik Holding’in İnsan Kaynakları organizasyonunu yeniden yapılandırıldı. Holding şirketleri bünyesindeki İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojileri, Ar-Ge ve İnovasyon alanlarında strateji ve iş süreçlerinden sorumlu olacak İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü olarak Uğur Cem Yıldız atandı. Uğur Cem Yıldız son olarak Holding’in otomotiv alanında faaliyet gösteren lokomotif şirketi Beyçelik Gestamp’ın İnsan, Teknoloji ve İnovasyon Direktörü olarak görev yapıyordu.