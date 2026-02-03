Beyçelik Holding'de üst düzey atama

EKONOMİ (BURSA) - Beyçelik Holding’in otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirketi Beyçelik Gestamp bünyesinde 2007 yılından bu yana finans alanında farklı pozisyonlarda önemli sorumluluklar üstlenen Gökdemir, en son Beyçelik Gestamp Finans Direktörü olarak görev alıyordu. Finansal stratejileri planlama ve yönetme alanında uzmanlığının yanında, uzun yıllara dayanan kurumsal deneyimiyle öne çıkan Gökdemir, yeni görevinde Holding’in sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda, finansal operasyonların stratejisinin belirlenmesinden, etkin ve bütüncül biçimde yönetilmesinden sorumlu olacak.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Merve Gökdemir, Londra’da iletişim ve pazarlama alanında aldığı eğitimlerin ardından, profesyonel kariyerine 2007 yılında Beyçelik Holding’in otomotiv sektöründe faaliyet gösteren lokomotif şirketi Beyçelik Gestamp’ta başladı. 2007–2026 yılları arasında Beyçelik Gestamp’ta kurumsal finansal yönetim alanında üst düzey yönetici olarak önemli görevlerde bulunan Gökdemir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (CPA) Sertifikasına sahip.