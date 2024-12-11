Beymen'de üst düzey atamalar gerçekleşti
Beymen Group'ta gerçekleşen üst düzey atamalarla; Beymen Group Mimari, İnşai ve Görsel İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Gül Okten, Beymen Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na Harun Bilhan, Beymen Kozmetik Genel Müdür Yardımcılığı'na Sena Yelkencioğlu getirildi.
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Beymen Group'ta bazı üst düzey atamalar gerçekleşti.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre gerçekleşen atamalar şöyle şu şekilde oldu:
-Beymen Group Mimari, İnşai ve Görsel İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na Gül Okten
-Beymen Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na Harun Bilhan
-Beymen Kozmetik Genel Müdür Yardımcılığı'na Sena Yelkencioğlu
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