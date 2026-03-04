Beymen Group'tan "Bizde Sen Varsın" projesi

Gruptan yapılan açıklamaya göre, çalışanını merkeze alan Beymen Group, proje ile kurum kültüründe insanı odağa koyan anlayışını görünür kılmayı amaçlıyor.

"Bizde Sen Varsın" söylemi, her bir çalışanın emeğini, katkısını ve varlığını kurumun ortak başarısının temel unsuru olarak tanımlayan kapsayıcı bir kültürel çerçeve sunuyor.

Grubun sürdürülebilirlik vizyonu "Beymen Promise" kapsamında şekillenen proje, eşitlik, dayanışma ve birlikte üretme kültürünü kurumun uzun vadeli değerleri arasında konumlandırıyor ve kadın çalışanların uzmanlığı ve katkıları üzerinden çeşitliliğin gücünü vurguluyor.

Proje kapsamında hazırlanan film ise grubun farklı departmanlarında görev yapan kadın çalışanların hikayelerini konu alıyor. Mağazalardan genel merkeze, tasarım merkezinden lojistik operasyonlara uzanan yapıda yer alan çalışanlar, filmde temsil ediliyor.