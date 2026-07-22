Beymen, İtalyan markalarının Türkiye’deki ortağı Dilasima Group'u satın alıyor

Katarlıların yönettiği Beymen, Maxmara, Vetrina, Boggi Milano, Furla gibi İtalyan markalarını Türkiye’ye getiren Dilasima Group’un şirketi Disita Giyim’in tamamını satın alıyor.

Anlaşma tamamlandığında İtalyan devlerinin Türkiye operasyonlarını Beymen yönetmeye başlayacak.

Max Mara, Furla, Rinaldi markalarının Türkiye ortağı

Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in aktardığına göre; Disita Giyim A.Ş. olarak bilinen Dilasima Group’un temelleri 1990’lı yılların ilk yarısına dayanıyor. Ahmet Can Tarkan’ın yönettiği grup, 1992 yılında, global moda devi Max Mara’nın İstanbul’daki ilk mağazasını açarak, uluslararası markaların Türkiye pazarına girişinde öncü bir rol üslendi. Dilasima, 1993 yılında bünyesine ayakkabı ve aksesuar markası Vetrina’yı ekledi. 1997'de Marina Rinaldi, 2007'de ikonik İtalyan çanta markası Furla ve Max Mara Fashion Group’un genç yüzü MAX&Co. ile 2011'de Weekend Max Mara'yı Dilasima Group çatısı girdi. Son olarak, 2024 yılında İtalyan erkek modasının önde gelen markalarından Boggi Milano, Türkiye’deki ilk mağazasını Dilasima Group aracılığıyla açtı.

Lüks markaları topluyor

Dilasima Group’un ana şirketi Disita Giyim’i bünyesine katan Beymen ise 1971 yılında Osman Boyner tarafından kuruldu. Türkiye’nin birçok şehrinde mağazası bulunan Beymen, geçtiğimiz yıllarda Katarlı yatırım grubu Mayhoola Investment’a satıldı. 2015 yılında Katarlı Mayhoola, ilk etapta Beymen’in yüzde 54 olan hissesi almış, sonrasında bu oranı 2019’da yüzde 97’ye çıkarmıştı. Lüks sektöründe yerel ve küresel yatırımlara odaklanan bir Katar yatırım fonu Mayhoola, Valentino Fashion Group, Pal Zileri, Balmain gibi markalar var.