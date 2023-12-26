Bezci’den eğitime destek

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, eğitime yönelik desteklerine devam ediyor. Son olarak Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ayşe Bezci Yerleşke binası düzenlenen törenle eğitime kazandırıldı.

Törende konuşan Bezci, “Ben de babamın yolundan gittim, memleketim Kızılcahamam aklımın her zaman bir köşesinde yer aldı. Sizlerin de bildiği gibi oldukça yoksul bir aileden bugünlere geldik. Babam rahmetli Durali Bezci ve annem Ayşe Bezci büyük sıkıntılarla bizlerin eğitim görmesini sağladı. Biz de bu vefakar anne babanın emeklerini boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık ve Allah’ımıza bin şükür bugünlere geldik. Demetevler'de Durali Bezci Okulu ile başlayan eğitim yatırımlarımız Kızılcahamam ile devam etti. Bugün burada sizlerin huzurunda benim için belki de her şeyden daha önemli ve anlamlı olan bir açılış gerçekleştiriyoruz. Keşke onlar da sağ olsa ve bugünleri görsellerdi.” dedi.

“Geleceğimiz için eğitim yatırımlarına önem verdik”

Türkiye’nin geleceğini belirleyecek başarılı gençlerin çıkması için eğitim yatırımlarına önem verdiklerini belirten Bezci, devamında şunları kaydetti: “En büyük gurur kaynaklarımdan biri burs verdiğimiz 20 bine yakın Kızılcahamam ve Çamlıdereli gencin şimdi medarı iftiharımız olmaları. Bugün de Ankara Üniversitesi rektörümüz Necdet Ünüvar'ın katkıları ile meslek yüksek okuluna yeni bir bina kazandırıyoruz. Kendilerine özellikle katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum. Türkiye yüzyılı hedefi için hepimiz çok daha fazla çalışmalı, eğitime her zamankinden fazla önem vermeliyiz. Çünkü bir derslik açmak bir hapishane kapatmak demektir. Elimizdeki kaynaklar, ülkemizin genç nüfus potansiyeli çok büyük başarılara imza atacağımızın kanıtı. Kızılcahamam ve ülkemiz için elimizden geldiği kadar hayır çalışmalarına devam edeceğiz. İlçemiz kaynakları, doğası, çalışkan insanları ile her şeyin en iyisine layık.”