Bezos'un Blue Origin'e toplam yatırımı 30 milyar dolara ulaştı

DENİZ GÜLDAĞ

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2000 yılında kurduğu uzay şirketi Blue Origin'e bugüne kadar yaklaşık 30 milyar dolar yatırım yaptı. Bezos'un son finansman taahhüdü ise 2 milyar dolar oldu.

Konuyla ilgili belgeler, Bezos'un Blue Origin'e yaptığı yatırımın büyüklüğünü ortaya koyarken, şirketin SpaceX'e rakip olacak bir uzay şirketi olma hedefi doğrultusunda hızla büyüdüğünü gösteriyor. Yaklaşık 15 bin çalışanı bulunan şirket, iddialı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Bezos'un 2 milyar dolarlık son yatırımı, Blue Origin'in dış yatırımcılara da açıldığı finansman turunun da bir parçasını oluşturuyor. Şirket,konuya yakın kişilere göre, bu turda şimdiden 10 milyar dolar topladı ve Blue Origin'in değeri yaklaşık 140 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Bezos'un servetinin temelini, Amazon'u bir e-ticaret ve bulut bilişim devine dönüştürmesi oluşturuyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti eylül sonu itibarıyla 275 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bezos, Blue Origin'i finanse etmek için geçmişte Amazon hisselerinin bir bölümünü de satmıştı.