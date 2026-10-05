BG Holding A.Ş'den 'Balsu Gıda' için KAP açıklaması

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BG Holding A.Ş., Borsa İstanbul'da işlem gören Balsu Gıda (BALSU) hisselerine ilişkin KAP açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.10.2026 tarihinde BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,95–7,19 TL fiyat aralığından 1.703.438 TL toplamnominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 01.10.2026 tarihi itibariyle %42,4082/%66,5052 sınırına ulaşmıştır."

Şirketten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Şirketin patronu Cüneyd Zapsu ve ana hissedarı BG Holding A.Ş., son günlerde gerçekleştirdikleri ardı ardına pay alımlarıyla BALSU hisselerine güçlü destek verdi. Eylül ayının son haftasından bu yana yapılan toplam hisse toplama hamlesi şu şekilde gerçekleşti; 24 Eylül (BG Holding): 4.750.636 adet. 29 Eylül (Cüneyd Zapsu): 7.015.896 adet.30 Eylül (BG Holding): 7.500.000 adet.1 Ekim (BG Holding): 2.475.164 adet.2 Ekim KAP Açıklaması (BG Holding / 1 Ekim İşlemi): 1.700.000 adet."*