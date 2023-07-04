BHS Makina’dan Eskişehir’e 40 milyon Euro’luk yatırım

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Oluklu mukavva makineleri imalatında kullanılan guide roller (kılavuz milleri) ve yassı metalden oluşan makine parçalarının üretileceği fabrika, 20 bin metrekarelik alanıyla sektördeki en gelişmiş teknolojik gelişmelere ve dijital dönüşüme ev sahipliği yapacak. Şirket olarak dışarıdan taşere ettikleri işleri daha kaliteli, hızlı ve düşük maliyetli olarak kendi bünyelerinde üretmek amacıyla bu yatırıma yöneldikleri bilgisini paylaşan BHS Makina Eskişehir Fabrika Müdürü Melih Saban, Eskişehir OSB’de kurulu bir işletmenin mülkiyetinin alarak kendi üretim kültürleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yenileme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Üretimde kullanacakları son teknoloji makinelerin tamamının siparişini verdiklerini aktaran Saban, tesislerini kasım ayında devreye alarak 50’si beyaz yaka olmak üzere 200 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.

Eskişehir ihracat üssü olacak

Kapasitelerini her yıl önemli ölçüde artırmayı planladıklarının altını çizen Melih Saban, “Üretimde ilk yıl 40 bin saat, ikinci yıl 130 bin saat, üçüncü yıl 160 bin saat çalışma kapasitesine ulaşmayı öngörüyoruz. Yatırımımızın ilk 2 yılı içerisinde 700 çeşit ürün üretmeyi planlıyoruz. 2025 yılı itibarıyla maksimum kapasiteye ulaşacağız. Ürettiğimiz parçaların yüzde 100’ünü ihraç ederek Eskişehir’i ihracat üssü haline getireceğiz” diye konuştu.

Yatırımda Eskişehir’i tercih etmelerinin birçok nedeni olduğunu aktaran Saban, “Yetkin işgücü potansiyeli, alt ve üst yapıların eksiksiz olması, coğrafi konumu, limanlara erişim kolaylığı ve ihtiyaç durumunda alt tedarikçi potansiyelinin bulunması gibi avantajlardan dolayı yatırımımızı buraya gerçekleştirmeye karar verdik. Ayrıca firmamızın sahipleri olan Christian Engel ve Lars Engel aynı zamanda eğitim faaliyetlerini destekleyen Lars und Christian Engel (LUCE) Vakfı’nın kurucularındandır. Eskişehir’de 3 üniversitenin bulunması bu anlamda fırsat olarak görülüp yatırım kararının burada alınması adına önemli bir etken oldu” ifadelerini kullandı.

Çatı GES ile 2 milyon 500 bin kWh enerji üretecek

Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına büyük önem verdiklerini vurgulayan Saban, çatı GES yatırımı kararı da aldıklarını bilgisini paylaştı. Alanında uzman bir firmayla sözleşme imzaladıklarını söyleyen Saban, bin 958 kWp güce sahip olacak santrallerinin yıllık 2 milyon 500 bin kWh enerji elde etmesini öngördüklerini açıkladı.