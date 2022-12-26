Bianca Boya, 1500 bayiye ulaşmayı hedefliyor

OSMAN KILIÇ/İSTANBUL

2023 yılında, iç piyasa açısından seçim yılı olması nedeniyle dalgalı ama yükselen bir seyir izlemesini öngördüklerini kaydeden Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, “2022 yılında yaptığımız atılımlar ile 2023 yılında büyümemiz artarak devam edecek. Türkiye bazında bayi ve alt bayilerimizin toplam sayısı 1200’e ulaştı. Bayi sayımızı 2023 sonunda 1500’e çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

İstihdama da katkı sağlayacaklarını ifade eden Feyzoğlu, “Şu anda 100’ün üzerinde çalışanımızı istihdam etmekteyiz. 2023’te bu sayımızın artacağını öngörüyoruz” dedi.

20 ülkeye ihracat yapıyor

Bianca’nın, giderek artan üretimi ve teknolojik altyapısı ile kendi bölgesinde uluslararası boyutlu sektörel bir güç olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini dile getiren Feyzoğlu, “Dönüşüm boyaları da bu başarıdaki payını almaya başladı” ifadesini kullandı.

Yurtdışında 20 ülkeye ihracatları olduğunu kaydeden Feyzoğlu, “Irak, Gürcistan, Rusya ve Cezayir en çok ihracat yaptığımız ülkeler. Diğer ülkelerden bazıları ise; Azerbaycan, Moldava, Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna, Afganistan, İran, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Tunus ve Gana” dedi. Feyzoğlu 2023 yılında ise ihracat yaptıkları ülke sayısını 30’a çıkarmayı hedeflediklerinden bahsetti.

İnşaatta gecikmeler boyaya talebi azaltıyor

Pandemi ve daha sonrasında artan maliyetlerden dolayı inşaat faaliyetlerinin tüm Türkiye’de gecikmeli olarak devam etmesinin doğal olarak boyaya olan talepte de azalmaya neden olduğunun altını çizen Feyzoğlu, “Evlerdeki yenileme sürecinde ise, dönüşüme olan talepten ötürü yeni nesil dönüşüm boyaları talep görmekte” dedi.

Sektörün en önemli sorunlarından birinin de merdiven altı üretim olduğunun vurgusunu yapan Feyzoğlu, “Satışlar artması ile birlikte maliyeti düşürmek isteyen merdiven altı firmalarının da sayısında artış yaşanıyor. Bu da bizi, sektörü ve tüketicileri olumsuz yönde etkiliyor” diye konuştu.