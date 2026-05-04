Bianca Boya daralan sektörde yüzde 50 büyüme hedefledi

CANAN SAKARYA / BODRUM

Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, pazarın daraldığı dönemlerin doğru stratejiyle büyümenin mümkün olduğu zamanlar olduğunu belirterek, “Biz odağımızı genel büyüklükten çok, sahadaki etkinliğimizi artırarak pazar payı kazanmaya çevirdik. 2024-2025 yılında toplam ciromuz 900 milyon liraya ulaşırken, 2026’da bu rakamı 1 milyar 400 bine çıkarma hedefimiz var. Ciromuzun yüzde 10-12’si ihracattan geliyor. 32 ülkeye ihracatımız var. Bu yıl için ortaya koyduğumuz en az yüzde 50’lik büyüme hedefi de bu kararlılığın bir göstergesi” dedi.

Bianca Boya Kurucu Ortağı Mehmet Salih Özer ise Türkiye boya sanayisinde ilk 10 firma arasında altı ile yedinci sırada yer aldıklarını belirtti. Tüketicinin artık sadece estetik değil; hız, maliyet avantajı ve uygulanabilirlik istediğini kaydeden Özer, “Hedefimiz çok net, kullanıcıya sadece ürün değil, yaşam alanlarını dönüştüren çözümler sunmak. Öte yandan boya sektörü son iki yılda ciddi bir daralma sürecinden geçiyor. 2024 ve 2025 yıllarında tonaj bazında yüzde 30–40 küçülme yaşanırken, toplam pazarın yaklaşık yüzde 50 daraldığı görülüyor. Kadınların üretim ve uygulama süreçlerine katılması, hem sektöre hem de markamıza ciddi bir değer katıyor“ diye konuştu.