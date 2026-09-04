Bianca Boya’dan yapay zeka destekli yeni nesil dijital deneyim

Boya sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Bianca Boya, kullanıcı deneyimini merkeze alan yeni yapay zeka destekli web sitesini hizmete sundu. Yeni dijital platform, tüketicilerin boya ve renk seçimi sürecini kolaylaştırırken, teknoloji sayesinde uygulama öncesinde karar verme sürecine de yeni bir boyut kazandırıyor.

Bianca Boya’nın yeni web sitesinde yer alan “LiveColor” özelliği, kullanıcıların boya uygulaması yapmak istedikleri alanın görselini sisteme yükleyerek, seçtikleri renkleri uygulama öncesinde kendi mekanlarında görmelerine imkan tanıyor.

Rengi uygulamadan önce görün

Boya seçiminde en önemli kararlardan biri olan renk tercihi, artık yalnızca renk kartelası üzerinden değerlendirilmek zorunda değil. Kullanıcılar, boyamak istedikleri alanın fotoğrafını paylaşarak farklı renk seçeneklerini kendi mekanları üzerinde deneyimleyebiliyor. Böylece seçilen rengin duvar, oda veya farklı yaşam alanlarında nasıl görünebileceği uygulama öncesinde daha kolay değerlendirilebiliyor. LiveColor, tüketicilere yalnızca renk seçme değil, renk kararını kendi yaşam alanları üzerinden değerlendirme fırsatı sunuyor.

İhtiyaç duyulan bilgiye kolay erişim

Yeni Bianca Boya web sitesi yalnızca renk deneyimini değil, markayla kurulan dijital iletişimi de yeniden şekillendiriyor. Ürünlerden uygulama bilgilerine, renk seçeneklerinden kullanım alanlarına kadar ihtiyaç duyulabilecek birçok bilgiye daha kolay ve hızlı şekilde ulaşılabilen platform, kullanıcıların boya seçim sürecindeki soru işaretlerini azaltmayı hedefliyor.

7/24 canlı destek ile sorular yanıtsız kalmıyor

Bianca Boya’nın yeni dijital deneyiminin önemli parçalarından biri de 7/24 canlı destek hizmeti. Kullanıcılar, boya ve uygulama süreçleriyle ilgili merak ettikleri sorulara günün her saatinde yanıt alabiliyor. Böylece tüketicilerin yalnızca ürün seçerken değil, karar verme ve uygulama sürecinde de ihtiyaç duydukları bilgiye hızlı şekilde ulaşmaları amaçlanıyor.

Bianca Boya, yeni web sitesi yatırımıyla dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik bir dönüşüm olarak değil, tüketici deneyimini geliştiren stratejik bir adım olarak değerlendiriyor.

“Boya sektöründe dijital deneyimin öncülerinden olmak istiyoruz”

Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, yeni dijital yatırımla ilgili değerlendirmesinde, tüketicilerin beklentilerinin yalnızca ürün kalitesiyle sınırlı olmadığını belirterek, karar verme sürecini kolaylaştıran dijital deneyimlerin de önem kazandığını vurguladı.

Feyzoğlu, “Tüketiciler artık yalnızca kaliteli bir ürün değil, karar verme süreçlerini kolaylaştıran bir deneyim de bekliyor. Biz Bianca Boya olarak teknolojiyi bu deneyimi geliştirmek için kullanıyoruz. LiveColor özelliğimiz sayesinde kullanıcılarımız, seçtikleri renkleri kendi mekanlarında uygulama öncesinde görebiliyor. 7/24 canlı destek hizmetimizle de ihtiyaç duydukları bilgiye her an ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız boya seçimini daha kolay, daha anlaşılır ve daha güvenli hale getirmek. Yapay zeka destekli yeni web sitemiz bu hedef doğrultusunda attığımız önemli adımlardan biri. Dijital dönüşüm yatırımlarımızı geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

Bianca Boya’da dijital dönüşüm devam ediyor

Bianca Boya, yeni web sitesiyle birlikte fiziksel mağaza ve saha deneyimini dijital dünyanın sunduğu olanaklarla desteklemeyi hedefliyor. Yapay zeka, görsel deneyim ve 7/24 iletişim imkanlarını bir araya getiren yeni platform, tüketicilerin boya seçiminden uygulama sürecine kadar daha bilinçli kararlar almasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bianca Boya’nın LiveColor deneyimine https://bianca.com.tr/colorlab/alan-boyama adresinden ulaşılabiliyor.