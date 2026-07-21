Bianca Boya/Veysel Feyzoğlu: İnşaatta işçilik maliyetleri arttı, boyada verimlilik önemli hale geldi

ANKARA (EKONOMİ)

İşçilik maliyetlerinin, malzeme maliyetlerinden daha hızlı yükselmesinin boya tercihlerindeki kriterleri değiştirdiğini belirten Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, “Tüketiciler ve profesyonel uygulayıcılar artık yalnızca ürünün fiyatına değil; kapatıcılığına, metrajına, uygulama süresine ve toplam işçilik maliyetine de bakmalı” dedi.

Boya seçiminin yalnızca ürünün satış fiyatı üzerinden yapılmaması gerektiğini belirten Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, düşük kapatıcılık veya sınırlı metraj nedeniyle daha fazla ürün ve işçilik gerektiren uygulamaların başlangıçta ekonomik görünmesine rağmen toplam maliyeti yükseltebileceğine dikkat çekti.

Feyzoğlu, “İnşaat sektöründe işçilik maliyetlerinin yıllık yüzde 32 arttığı bir dönemde, uygulamanın ne kadar zamanda ve kaç katla tamamlandığı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Boyanın kapatıcılığı, sunduğu metraj, yüzeye uygulanma kolaylığı ve ustanın işi tamamlama süresi birlikte değerlendirilmeli. İlk satın alma fiyatı düşük olan bir ürün, daha fazla boya ve daha uzun işçilik süresi gerektirdiğinde tüketici için daha maliyetli bir sonuca dönüşebilir” dedi.

Doğru ürünün hem profesyonel ustalar hem de bireysel kullanıcılar açısından zaman ve maliyet avantajı sağladığını ifade eden Feyzoğlu, şunları söyledi:

“Boya sektöründe rekabet artık yalnızca ürün fiyatı üzerinden şekillenmiyor, ürünün uygulayıcıya ve kullanıcıya sunduğu toplam verimlilik daha önemli hale geliyor. Yüksek kapatıcılık, geniş metraj, kolay uygulama ve doğru yüzey hazırlığı bir araya geldiğinde hem kullanılan boya miktarı hem de işçilik süresi kontrol altında tutulabiliyor. Özellikle tadilat dönemlerinde tüketicilerin ürünün kutu fiyatından önce toplam uygulama maliyetini hesaplaması gerekiyor.”