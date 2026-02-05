BİAS Mühendislik ve Siemens Digital Industries Software Türkiye’den test ve ölçümde güç birliği

BİAS Mühendislik tarafından düzenlenen SIEMENS Simcenter Test Çözümleri Partnerlik Lansmanı, Gebze TAYSAD binasında gerçekleştirildi. Siemens Digital Industries Software Türkiye ile kurulan iş birliği kapsamında düzenlenen lansmanda, SIEMENS Simcenter Test çözümleri ile test ve ölçüm alanındaki güncel teknolojik yaklaşımlar, etkinliğe katılan sektör profesyonelleriyle paylaşıldı. Önde gelen firmaların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, BİAS Mühendislik’ten Aydın Kuntay ve Burak Erdal, SIEMENS Digital Industires Software’den ise Alex Vermeulen ve İlker Demirci tarafından gerçekleştirilen sunumlar büyük ilgi gördü. TAYSAD binasında gerçekleştirilen lansmanın ardından katılımcılar, BİAS Mühendislik’in sahibi olduğu ve Türkiye’nin en büyük otomotiv test merkezlerinden biri olan TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde yer alan iş istasyonlarında şirketin test kabiliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, düzenlenen öğle yemeği ile etkinlik sona erdi.

Etkinlikte konuşma yapan BİAS Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Aydın Kuntay, SIEMENS ile gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Güvenilir veri toplama cihazları ve farklı disiplinlerdeki test yazılımlarının yanı sıra Simülasyon ve Test dünyalarını birleştiren uygulamaları ile yapay zeka temelli mühendislik çözümleri vizyonu, Siemens Test Çözümleri ile partner olmamızın başlıca nedenleridir.”