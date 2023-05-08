Big Chefs'in halka arzına, yurtiçi kurumsaldan 7,9 kat talep
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında, 832.500.000 TL büyüklüğünde toplam 37.000.000 TL nominal değerli payın tamamı 22,50 TL fiyatla satıldı. Halka arza bireysel yatırımcıdan 4,54 kat talep gelirken, yurt içi kurumsal yatırımcıdan 7,90 kat talep geldi.
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arzında büyük ilgi gördü. Şirketin 3 - 4 - 5 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 22,50 TL fiyat belirlendi. Toplam 832.500.000 TL büyüklüğünde halka arzda, 37.000.000 TL nominal değerli pay tamamıyla satıldı.
Halka arzda, filtrelenmemiş pay talebi 190.709.355 TL nominal değerli paya ulaştı. Bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,54 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 7,90 katı talep geldi.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında ise aşağıdaki gibidir:
Bireysel Yatırımcılar: 348.123.047 TL (oran: yüzde 41,84)
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: 346.630.335 TL (oran: yüzde 41,63)
Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: 86.746.598 TL (oran: yüzde 10,42)
Şirket Çalışanlarına Tahsis Edilen Paylar: 12.000.000 TL (oran: yüzde 1,44)