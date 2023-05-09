BigChefs, 10 Mayıs'ta Borsaya geliyor

Borsa İstanbul'dan (BIST), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre; Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10 Mayıs'ta Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin hisseleri, 22,50 TL/pay baz fiyat, "BIGCH.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 37.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 107.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 10/05/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 22,50 TL/pay baz fiyat, "BIGCH.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir."