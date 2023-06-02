BigChefs, ilk çeyrek cirosunu 2,4 kat artırdı

Full servis restoran zinciri markası BigChefs, Ocak-Mart 2023 dönemini kapsayan yılın ilk üç ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışındaki 101 şubesiyle toplam 3 milyon misafirine hizmet veren BigChefs, misafir sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 oranında artış yaşandı. BigChefs’in Ocak-Mart 2023 tarihleri arasındaki konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 139 artarak 321 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin konsolide FAVÖK’ü bir önceki yıla göre yüzde 53 artarak 51,2 milyon TL olurken, aynı dönemdeki net kârı ise 24,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket 2023’ün ilk 3 ayında bir kereye mahsus niteliğindeki EYT tazminatları, deprem felaketine ilişkin yapılan bağış ve yardımlar ile şirket paylarının ilk halka arzı kapsamında yapılan giderler nedeniyle toplamda 23,2 milyon TL hariç tutulduğunda, şirketin konsolide FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,4’lük artışla 74,5 milyon TL’ye ulaştı.

Restoran yatırımlarını sürdüren BigChefs, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 3 farklı markasıyla yurt içinde 20 ilde 93, yurt dışında ise 6 ülkede 8 olmak üzere toplamda 101 restoran ile faaliyetlerine devam ediyor.

“Yatırımlara devam ediyoruz”

İlk çeyrek verilerini değerlendiren BigChefs CEO’su Altan Kosova, “Ülkemizdeki yemek hizmeti pazarı her yıl güçlü bir şekilde büyüyor. Pandemi döneminde yeme içme ve hizmet sektörü sekteye uğramasına rağmen BigChefs lider konumuna yükselerek, büyümesini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Türkiye’de turizm sektörü büyümeye ve hitap ettiği coğrafyayı genişletmeye devam ediyor. Bağımsız kuruluşların yaptığı araştırmalar Türkiye genelindeki yeme içme sektörünün toplam pazar büyüklüğünün, 2021 yılında ortalama 144 milyar TL seviyelerinde olduğu gösteriyor. Pazardaki en büyük segmenti, ortalama yüzde 40 pay ile full servis restoranlar oluşturuyor.” dedi.

İlk defa çeyrek dönem sonuçlarımızı açıkladıklarını belirten Kosova, şunları kaydetti: “Doğru adımlarla hayata geçirdiğimiz planlamalar sonucunda 2023 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz gelirler, sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle örtüşüyor. Sürdürülebilirlik hedeflerimizi ise sektör eğitimleriyle ve yurt dışı iş birliklerimizle besliyoruz; ayakta tutan temellerini sağlamlaştırıyoruz. Gelirlerimizi daha da yukarı çekecek yeni adımlar atarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarındaki konumumuzu güçlendirmeye ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Artık büyüme yolculuğumuzda bize eşlik edecek yeni ortaklarımızla birlikte çok daha güçlüyüz. Birlikte yepyeni başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. BigChefs bünyesinde çalışan işine tutku ile bağlı ekiplerimiz, hem dijitalde hem de sahadaki yetkinliğimiz, kuvvetli tedarik zincirimiz, sosyal etkiye odaklanan projelerimiz ve var olduğumuz her alanda değer yaratma çabamız; bu büyümenin asıl mimarlarıdır.”