BigChefs ilk işlem gününde tavan oldu

İSTANBUL / EKONOMİ

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

BigChefs payları, 22,50 TL/pay baz fiyat ve 'BIGCH' kodu ile sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlarken; şirketin hisseleri açılış saatinde tavan fiyata yükseldi. Şirketin hisseleri yüzde 9,96 yükselişle 24,74 TL'de bulunuyor.

BigChefs'in halka arz büyüklüğü 832,5 milyon TL olmuştu

Deniz Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda toplanan talep değerlendirilerek 3.000.000 TL nominal değerli payların ek satış hakkı kullanıldı. Bu kapsamda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 7.000.000 TL, ortak satışı yoluyla halka arz edilen 27.000.000 TL ile ek satış kapsamında halka arz edilebilecek 3.000.000 olmak üzere toplam 37.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 832.500.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, halka arz edilen 37.000.000 TL nominal değerli payların 5,15 katına denk gelen 190.709.355 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi. Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,54 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 7,90 katı talep geldi.