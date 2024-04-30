BigChefs, net kârını yüzde 166 artırdı

BigChefs, 2023 yılı finansallarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı duyuru ile açıkladı.

Buna göre, enflasyon düzeltmesi öncesi şirketin 2023 kârı, yüzde 166’lık artışla 248 milyon TL olarak gerçekleşti. Deprem bağışları, EYT ve halka arz giderleri gibi bir sefere mahsus giderlerin dışarıda bırakıldığı düzeltilmiş net kâr ise bir önceki yılın yüzde 199 üzerinde ve 4 puan iyileşerek yüzde 14,4 olarak açıklandı. 2022 yılı net kârı enflasyon düzeltmesi öncesi 93,3 milyon TL idi.

Şirket net satışlarını enflasyon düzeltmesi öncesi yüzde 93 büyütürken, enflasyon ile düzeltilmiş reel büyüme yüzde 28 olarak gerçekleşti. Şirket’in yatırımcıları için hazırladığı bilgilendirme notunda büyümenin restoran sayısındaki artışla beraber artan ziyaretçi sayısı ve ortalama fiş tutarının artması sayesinde olduğu belirtildi.

Şirket 2023 senesinde maliyetlerini bir önceki seneye göre çok iyi yöneterek brüt kârlılığını enflasyon öncesi rakamlara göre 3,1 puan, enflasyon ile düzeltilmiş rakamlara göre de 3,8 puan iyileştirerek önemli bir kârlılık elde etmiş oldu.

FAVÖK’ü yüzde 21 arttı

Operasyonel kârlılığı ifade eden FAVÖK ise enflasyon düzeltmesi sonrası 506,1 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bir önceki seneye göre yüzde 21 oranında arttı. Bir sefere mahsus giderlerin dışarda bırakılması ile oluşan enflasyon düzeltmesi sonrası FAVÖK 552,6 milyon TL olarak gerçekleşti ve FAVÖK marjı yüzde 25,4 gibi önemli bir seviyeye ulaştı.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 100 restoranı olan şirket, 2023 yılında hızlı büyümesini sürdürerek dünyada Türkiye dahil Almanya, Belçika, Kazakistan, Azerbaycan, Irak, Kıbrıs, Libya ve Gürcistan olmak üzere 9 ülkede, 120 restorana ulaşmış olup 13 milyonun üzerinde misafiri restoranlarında ağırladı.

Konuya ilişkin konuşan BigChefs CEO’su Altan Kosova “2023 yılında ülkece göğüs gerdiğimiz zorluklara rağmen, pozitif finansal sonuçlar açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu bilgiler ışığında gelirlerimizi ve kârlılığımızı artıracak yeni adımlar atarak hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki konumumuzu güçlendirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.