BigChefs'ten 10 katlık sermaye tavanı artışı

Büyük Şefler Gıda, kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kayıtlı sermaye tavanı 175 milyon TL'den 1 milyar 750 milyon TL'ye yükseltildi.

Böylece şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10 kat artırılmış oldu.

Söz konusu düzenleme kapsamında kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi de uzatıldı.

Yeni kayıtlı sermaye tavanı uygulaması 31 Aralık 2030 tarihine kadar geçerli olacak.