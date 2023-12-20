“Bilançolara yansımayan patentler şirketleri ucuza sattırıyor”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Patent, marka, tasarım, telif hakları, hukuk, eğitim ve fikri hak yönetimi dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazede hizmet veren Erdem Kaya Patent, 5 yıllık stratejisini ‘fikri mülkiyet yönetimi’ olarak belirledi. Erdem Kaya Patent Genel Müdürü Erdem Kaya, somut olarak finansallara yansıtılmayan fikri mülkiyet hakları nedeniyle şirket değerlemelerinin gerçeği yansıtmadığını, değerinden düşük satışlara neden olduğunu vurguladı. Kaya, “SPK’nın kabul edeceği bir değerleme yöntemiyle fikri mülkiyet haklarının da bilançolarda ya da halka arz sürecinde daha etkin değerlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Ar-Ge ve teknolojinin de finansallara yansıtılması gerekiyor. Çünkü gayri maddi varlıklar, maddi varlıklardan çok daha değerli olabiliyor. SPK bunu göz ardı ederse Türkiye’nin bütün akıl teri ve know how’u çok ucuza gidebilir. Bunun çözülmesi gerekiyor. Biz de Erdem Kaya Patent olarak bu konuya odaklandık” dedi. Öte yandan fikri mülkiyet haklarının müvekkillere doğru anlatılmasını hedeflediklerini belirten Erdem kaya, “Patenti olan müvekkillerin bunu finansa erişim aracı olarak kullanabilmesi, vergi istisnası olarak değerlendirebilmesi, halka açılmak isteyen ya da yatırım arayışında olan şirketlerin doğru yönlendirilmesi odaklandığımız ve önem verdiğimiz konular” diye konuştu.

Yurt dışında etkinliğini artıracak

Patentin bir sonuç olduğuna işaret eden Erdem Kaya, fikir aşamasından Ar-Ge ve patent sürecine kadar şirketlere hizmet verdiklerini anlattı. “Patent gelecekten bir arsa almak gibidir” diyen Erdem Kaya, inovasyonu ticari fayda yeteneğine dönüştürme kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. 50 kişiyi aşkın ekiple patent alanında uzmanlaştıklarının altını çizen Kaya, ayrıca marka yönetimi alanında da derinleşmeyi planladıklarını ifade etti. Önümüzdeki yıl yurt dışında etkinliklerini artırmak için de çalışmalara başladıklarını bildiren Kaya, şunları söyledi: “Amacımız yurt dışından Türkiye’de fikri mülkiyet hizmeti almak isteyen şirketlere hizmet vermek. Asyalı şirketlerin Avrupa’daki işlerine talibiz. Avrupa Patent Vekili olduğumuz için Asyalı bir firmanın Avrupa’daki tüm işlerini yapabiliyoruz. Ayrıca yurt dışında bir ofis açmak için de araştırmalar yürütüyoruz.”

Start up’ları yatırımcıyla buluşturacak

Erdem Kaya Patent bünyesindeki fikri mülkiyet ve ticarileştirme biriminde startup’ları desteklediklerini belirten Erdem Kaya, son olarak Unitplan.co’ya yatırım yaptıklarını anlattı. Kaya şu bilgileri verdi: “Unitplan ile girişimcilere iş fikirlerini test etmeleri ve sağlam bir iş planı oluşturmaları için yapay zeka destekli araç setleri sunarken girişimcilerin yatırımcılarla buluşmalarını da sağlayacağız. Türkiye’nin önemli şirketlerinin birinden iyi bir değerleme ile yatırım aldık. Yatırımcılar ile startup’ları bir platformda buluşturacağımız sistemi 2024’te tanıtacağız. Veriye dayalı bir eşleştirme yaparak, yatırımcıların doğru yatırımlara yönelmesine destek olacağız.”