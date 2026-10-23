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Biletinial’ın yeni CEO’su Ayşen Uz oldu

Türkiye’nin etkinlik ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren Biletinial, yeni dönem hedefleri doğrultusunda üst yönetiminde değişikliğe gitti. Pazarlama, satış, ticari strateji ve genel yönetim alanlarında 27 yıllık deneyime sahip Ayşen Uz, Biletinial CEO’su olarak göreve başladı.

Haber Merkezi
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Biletinial’ın yeni CEO’su Ayşen Uz oldu
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Pazarlama, satış, ticari strateji ve genel yönetim alanlarında 27 yıllık profesyonel deneyime sahip Ayşen Uz, Biletinial CEO’su olarak göreve başladı.

Kariyeri boyunca farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik sorumlulukları üstlenen Uz, ticari performansın geliştirilmesi, iş geliştirme, marka yönetimi ve müşteri deneyimi alanlarındaki birikimini genel yönetim perspektifiyle birleştiriyor.

Biletinial’daki yeni görevinde şirketin stratejik önceliklerinin belirlenmesine, operasyonel ve ticari performansının geliştirilmesine ve yeni büyüme fırsatlarının değerlendirilmesine liderlik edecek.

Ayşen Uz’un göreve başlamasıyla birlikte Biletinial’ın, değişen tüketici alışkanlıkları ve dijital dönüşümün etkisiyle iş süreçlerini geliştirmeye ve sektördeki konumunu güçlendirmeye odaklanması bekleniyor.

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