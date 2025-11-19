Bilgiçler Yapı/Kenan Bilgiç: Ofis ve çarşılarda artık modernlik ve sürdürebilirlik aranan kriterler

TÜİK ve Alfa Invest’in 2025 değerlendirmelerine göre, İstanbul A sınıfı ofis stokunun boşluk oranı %6,5 seviyesinde gerçekleşmiş, merkezi iş alanlarında bu oran %4,75’e kadar geriledi. Aynı dönemde metrekare başı prime kira ortalamaları 1.400 TL'ye yükselerek ofis piyasasının canlılığını koruduğunu gösterdi. Bu göstergeler, İstanbul’un ticari gayrimenkulde bölgesel çekim merkezi olma konumunu güçlendiriyor.

Bilgiçler Yapı Kurucu Ortağı Kenan Bilgiç, özellikle son dönemde yatırım amaçlı ofis ve çarşı satın almalarının ciddi oranda arttığına dikkat çekerek, “İstanbul’daki ticari gayrimenkul dinamikleri, doğru tasarlanmış projeler için önemli bir zemin oluşturuyor. AKTİM Çarşı & Ofis’in açılmasıyla birlikte yatırımcı talebindeki artışı net biçimde gözlemliyoruz. Yeni dönemde modern, yönetilebilir ve sürdürülebilir ticari merkezlerin daha fazla öne çıkacağına inanıyoruz.”

‘Yeni ticaret merkezleri şehir ekonomisini dönüştürüyor’

Ticaret Bakanlığı’nın 2025 ilk yarı verilerine göre İstanbul’da ticari metrekare cirosu %65 artarak 176.500 TL/m² seviyesine ulaşmıştır. AVM ekosisteminin istihdama katkısı ise yaklaşık 600 bin kişi doğrudan, 2,1 milyon kişi dolaylı olmak üzere güçlü seyrini sürdürdü. Modüler ofis yapılarının ve modern çarşı konseptlerinin artan talebi karşılaması, yeni kuşak ticari alanların önemini pekiştiriyor.

Bu bilgiler ışığında değerlendirme yapan Bilgiç, şunları dile getirdi:

“Ticaret merkezleri artık yalnızca alışveriş ve ofis alanı değil; bölgesel ekonominin nabzının attığı merkezler haline geliyor. AKTİM Çarşı & Ofis’te teslimleri süresinde gerçekleştirmemiz, yatırımcı için güvenin temelini oluşturdu. Bilgiçler Yapı olarak bu dönüşümün bir parçası olmaya devam edeceğiz ve yeni arsalarla geliştirdiğimiz projeleri büyütmeyi hedefliyoruz.”

Ticari yapılardaki ivme sektörü hareketlendirdi

2025 yılı, ticari gayrimenkulde yatırım ve dönüşümün hızlandığı bir dönem olarak öne çıktı. İstanbul genelinde amortisman sürelerinin 14 yıl seviyesinde sabit kalması, yatırımın geri dönüş öngörüsünü güçlendirdi. Ticari yoğunluklu bölgelerde kapanma oranlarının düşmesi, yeni ofis stoku ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu eğilim, karma projelerin hem yatırımcı hem kullanıcı gözünde değerini artırıp; sürdürülebilir ticari merkezlere olan talep yükseltti. Böylece sektör genelinde fiziki kalite ve modern yönetim kurgularına dayalı yeni bir dönem başladı.

‘Sektördeki yerimizi daha da güçlendireceğiz’

Bilgiçler Yapı, üç kuşaktır üretim kültürüne sahip bir aile yönetim modelini inşaat sektöründeki kurumsal disiplinle birleştiriyor. 2007 yılından bu yana AKTİM serisi dahil birçok ticari projeyi zamanında teslim ederek yatırımcı güvenini pekiştiren şirket, Göl İstanbul Villaları gibi konut projeleriyle de üst segmentte deneyim kazandı. Bu yaklaşımı değerlendiren Kenan Bilgiç şu açıklamada bulundu:

“Bilgiçler Yapı olarak projelerimizi yalnızca inşa etmiyor, yaşam döngüsünü de yönetiyoruz. AKTİM Çarşı & Ofisprojesinde olduğu gibi ilk 5 yıl profesyonel yönetimi üstlenmemiz, yatırımcılara sürdürülebilir gelir modeli sunuyor. Bu kurumsal yaklaşımımız; İhsan Kenan Bilgiç, Kamil Bilgiç ve Kerim İsmail Bilgiç gibi kurucu ortaklarımızın planlama vizyonu ile şekilleniyor. Yeni kuşağın temsilcileri Ali Emre Bilgiç ve Murat Bilgiç ise projelerimizin mimari kalitesini ve yatırım değerini geleceğe taşımada aktif rol üstleniyor.”