Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ne küresel tescil

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde köprü rolü üstlenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), kurum kültürü ve çalışan deneyimi alanındaki yaklaşımını uluslararası ölçekte tescilleyen önemli bir başarıya imza attı.

BTM, küresel iş yeri kültürü otoritesi Great Place To Work® tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda “Great Place To Work Certified (Çalışmak İçin Harika Bir Yer Sertifikalı)” unvanını almaya hak kazandı.

Tamamen çalışan deneyimine dayalı olarak verilen bu sertifika, BTM bünyesinde görev yapan 24 çalışanın anonim olarak katıldığı Trust Index anketinin sonuçlarına dayanıyor.

Çalışanların kurum kültürüne ilişkin doğrudan geri bildirimlerini yansıtan değerlendirme sürecinde; güven, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu gibi temel başlıklarda yapılan ölçümler belirleyici oldu.

"BTM harika bir iş yeri"

Gerçekleştirilen analizler sonucunda BTM çalışanlarının yüzde 75’i kurumlarını “harika bir iş yeri” olarak tanımladı.

Bu oran, BTM’nin yalnızca girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla değil, aynı zamanda kendi insan kaynağına yönelik yaklaşımıyla da güçlü bir kurumsal yapı inşa ettiğini ortaya koyuyor.

30 yılı aşkın süredir dünya genelinde uygulanan bilimsel bir metodolojiye dayanan değerlendirme süreci, çalışan deneyimini kurumsal performansın merkezine alan yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Bu kapsamda elde edilen sertifika, BTM’nin çalışan memnuniyetini sürdürülebilir bir değer olarak konumlandırdığını ve bu alanda uluslararası standartları benimsediğini gösteriyor.

2026 yılı boyunca geçerli olacak olan “Great Place To Work Certified” unvanı, BTM’nin kurumsal kimliğinin ve işveren markasının önemli bir bileşeni haline geldi. Bu sertifikasyonla birlikte BTM, yıl boyunca hem yerel hem de uluslararası ölçekte açıklanacak “En İyi İşverenler” listelerine aday olma hakkını da elde etti.

Motivasyonu artırıyor

Araştırmalar, Great Place To Work® sertifikalı şirketlerde çalışanların, işe gelirken kendilerini yüzde 93 oranında daha motive hissettiklerini ve adil bir terfi/ücretlendirme sistemine daha çok güvendiklerini gösteriyor.

BTM, bu sertifika ile “insan odaklı” büyüme stratejisini devam ettireceğini ve ekibini genişletirken bu standartları koruyacağını taahhüt ediyor.

BTM, elde ettiği bu uluslararası tescille birlikte yalnızca girişimcilik ekosistemine sunduğu katkıları değil, aynı zamanda çalışan deneyimini merkeze alan kurum kültürünü de güçlendirmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTM Genel Müdürü Dr. Önder Kul, elde edilen sertifikanın kurumun insan odaklı yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Kul, “Girişimcilik ekosisteminde değer üretmenin yalnızca fikirleri ticarileştirmekten ibaret olmadığına inanıyoruz. Bu sürecin en kritik unsuru, o değeri üreten insan kaynağının kendisidir. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi olarak, çalışan deneyimini kurumsal stratejimizin merkezine konumlandırıyor; güvene dayalı, kapsayıcı ve gelişimi teşvik eden bir çalışma ortamı inşa etmeyi önceliklendiriyoruz. Great Place To Work® tarafından verilen bu sertifika, ekip arkadaşlarımızın bu yaklaşımı doğrudan deneyimlediğinin en somut göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de kültürümüzü koruyan, değerlerimizden beslenen ve insanı merkeze alan bir yapı olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2023 yılında da 90 ülkedeki 600’den fazla kuluçka ve hızlandırma merkezi verilerinden oluşturduğu endeks ile dünyada bu konuda otorite olarak kabul edilen UBI Global tarafından da dünyanın en iyi üçüncü kuluçka merkezi seçilmişti.