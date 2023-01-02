Bilim meraklıları 2022’de GUHEM’deydi

BURSA (EKONOMİ) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM, 2022 yılında da yediden yetmişe herkesin ilgi odağı oldu. Her gün bini aşkın bilim meraklısını ağırlayan merkez, bu yıl yarım milyona yakın ziyaretçiye uzay ve havacılığı sevdirdi. GUHEM'de çalışmalarını sürdüren uzman bilim iletişimciler dezavantajlı bölgelerde yer alan 670 okulda BTSO ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle eğitimler düzenledi. GUHEM, hem yurt içinden hem de yurt dışından Bursa’ya gelen üst düzey heyetleri ağırlarken, Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) de dünyanın uzay endüstrisi liderlerini Bursa’da buluşturdu. 18 farklı ülkeden 100’den fazla konuşmacının katıldığı kongrede üç gün boyunca küresel uzay sektöründeki gelişmeler ve gelecek projeksiyonu konuşuldu. Asya Pasifik Bilim ve Teknoloji Merkezleri Ağı (ASPAC) 2022 Dünya Konferansı kapsamında ise 22 farklı ülkeden gelen bilim merkezi yetkililerini ağırladı. Merkez ayrıca üyesi olduğu ve dünya çapında önde gelen uzay aktörlerini bünyesinde barındıran IAF’ın Paris’te düzenlediği Uluslararası Astronotik Kongresi’ne (IAC) bu yıl da Türkiye Uzay Ajansı (TUA) çatısı altında katılım sağladı.

Uzay farkındalığı misyonu doğrultusunda GUHEM’in çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Genel Müdür Halit Mirahmetoğlu, “Her gün bine yakın gencimize uzay ve havacılığı anlatıyoruz. Uzman bilim iletişimcilerimizin aktardığı bilgiler sayesinde ziyaretçilerimiz bilimsel anlamda pek çok kazanım sağlıyor. Uzay ve havacılık alanında gençlerimize ilham olma amacıyla başladığımız yolculuğumuzda bu yıl da çok güzel işlere imza attık. Önümüzdeki yıl ise çok daha farklı, ülkemizde eşi benzerine rastlanmamış etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyoruz. Bu sene geçtiğimiz sene de olduğu gibi ilkleri gerçekleştirmek için çalışacağız” dedi.