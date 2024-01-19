Bilimmed, bilimsel araştırmalara katkı sağlıyor

ESKİŞEHİR

26 yıllık deneyimle 2010 yılında Eskişehir’de faaliyetlerine başlayan Bilimmed, kimya, gıda, ziraat, ilaç, metal, kompozit, tekstil ve madencilik sektörlerine üretim ve araştırma kimyasalları, laboratuvar sarf malzemeleri, üstün kalite ve teknoloji ürünleri olan ölçüm aletleri ve laboratuvar cihazları ile hizmet veriyor. Bir laboratuvarın kurulumundan faaliyete alınmasına kadar geçen süreçteki tüm kademelerde destek verdiklerini belirten Bilimmed Kurucusu Nihal Özçelik, “Birçok sektöre yönelik analiz ve test laboratuvarları, Ar-Ge laboratuvarları, üniversitede tıp, kimya, biyoloji ve mühendislik laboratuvarları, ilaç üreticileri ve kurumları gibi laboratuvar araç, gereç, ekipman ve tezgahlarına ihtiyaç duyan tüm araştırmacılara satış, satış sonrası teknik servis ve kurulum hizmeti vermekteyiz. Müşterilerimize anahtar teslim ve bireysel çözümler sunuyoruz. Teslimat, satış sonrası servis, eğitim, laboratuvar tezgahları montajı ve uygulama eğitimleri ile birlikte müşteri memnuniyetini hedef alan hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda hali hazırda faaliyet gösteren laboratuvarların kaliteli ve güncel hale getirilmesine de destek oluyoruz” diye konuştu.

Ürün ve müşteri portföyünü genişletiyor

Yetkin ve özverili personelleri sayesinde tüm Ar-Ge birimlerine teknolojik yenilikleri takip ederek çözüm sunduklarını söyleyen Özçelik, ürün ve müşteri portföylerini her geçen gün genişlettiklerini dile getirdi. Sektörler arası köprü kurarak bilimsel araştırmalara katkı sağladıklarını aktaran Özçelik, “Spesifik konularda uzman kişileri misafir ederek düzenlediğimiz eğitimlerle laboratuvar anlamındaki her türlü teknik desteği ve ihtiyaç duyulan deneyimleri paylaşıyoruz. Bölgemizde gerçekleşen tüm kongre, seminer ve sempozyumlara maddi ve manevi destek sağlamaktayız. Firma olarak bu etkinliklere katılarak deneyimlerimizi paylaşıyor ve yeni iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Doğru ve kullanıma uygun ürün tespiti ile bu ürünlerin sağlanması konusunda öncülük ettiklerini vurgulayan Nihal Özçelik, 2022 yılını yüzde 25 büyümeyle kapattıkları bilgisini paylaştı. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda Bilimmed ailesi olarak özveri ile çalışmaya devam etiklerini dile getiren Özçelik, hizmet verdikleri sektörle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. “Sektörümüzde teknolojinin de gelişmesine bağlı olarak gerçekleşen yenilikler ve kolaylıklar bizi her zaman heyecanlandırdı. Bu gelişmeleri müşterilerimizle paylaşıp onların da haberdar olmasını sağlayarak ülkemizde bilimin gelişmesine bir nebze de olsa katkıda bulunmak gurur verici. Ülkemizde artık laboratuvar cihazlarının bir kısmı üretiliyor ve bizde Bilimmed ailesi olarak ülke ekonomisine katkı sağlaması için öncelikle yerli cihazların pazarlamasına ağırlık veriyoruz. Diğer taraftan özellikle üniversitelerde faaliyet göstermeyen birçok kıymetli cihazın bulunması da üzücü. Bu cihazları da kullanıma katmak için yardımcı olmak hedeflerimiz arasında. Bu kıymetli cihazları kullanma yetkinliğine sahip kişilere istihdam sağlanması sektörün gelişimi için son derece önemli.”

“Türkiye’nin ilk laboratuvar derneğine katkı sağlıyoruz.”

Türkiye'nin ilk laboratuvar derneği olan Laboratuvar Ürünleri Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (LABSİAD) Genel Sekreteri Nihal Özçelik, şunları belirtti: “LABSİAD olarak sektörümüzde yaşanan sorunları tartışarak bu sorunlara çözümler üretmeye çalışan bir platform sunuyoruz. Ayrıca bu dernek vasıtası ile sadece sektörümüzde değil toplumsal bazı sorunlarla ilgili de duyarlılık oluşturmaya ve destek olmaya çalışıyoruz. Tüm üyelerimizin özverili çalışmaları ile bugünlere getirdiği LABSİAD’ı, ülkemizin hedeflediği teknolojik seviyeye erişmesi için destek verecek bir sivil toplum kuruluşu olarak geliştirmek en büyük hedefimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.