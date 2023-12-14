Bilimmed, deney kafesi üreterek ithalatı ucuzlatıyor

Kafeslerle birlikte deney fareleri de satmaya başladıklarını söyleyen Bilimmed Yönetim Kurulu Başkanı Nihal Özçelik, deney kafesi üretmeye kısıtlı bütçelerden doğan ihtiyaçlar sonucu başladıklarını belirtti. Özçelik, “Bazı çalıştığımız üniversitelerde bütçeler kısıtlı olduğu için hocalar, deney kafesi almakta ve temin etmekte zorluk çekiyordu. ‘Buna bir çözüm bulalım. İthal kafesler çok pahalı. Alamıyoruz’ dediler. Ben bir tane örnek kafes aldım. Eşim ile birlikte araştırma yaptık ve kısa süre içinde deney kafesini üretmeyi başardık. Bilim insanlarımıza kafesi götürdük birkaç düzeltme istediler. Düzeltmeleri sonucunda ihtiyaca uygun kafesler ortaya çıktı. Daha sonra da seri üretime başladık” dedi.

“İthal kafeslerin üçte biri fiyatına satış yapıyoruz”

Deney kafeslerini ihtiyaca özel üretip sattıklarını aktaran Nihal Özçelik, “İthal gelen kafeslerin üçte biri fiyatına satış yapıyoruz. Bizim satışlar artmaya başlayınca ithal edilen kafeslerin fiyatları düştü” dedi. Daha standartlara uygun Deney Hayvanları Kafes sitemleri üretmek için KOSGEB’e proje yazdım. O dönemde tüm araştırmaları yapmıştım. Türkiye’ye kaç tane kafes geliyor? Ne kadar ihtiyacımız var? Dışarıya ne kadar döviz kaybı oluyor? Bu araştırmalarım ile birlikte projemizi KOSGEB’e sunduk. Projemizle ilgili düzeltme istediler. Onları da yaptık. Ne yazık ki KOSGEB tarafından desteklenmeye uygun görülmedi” diye konuştu.

“Kızım, ‘annem fare satıcısı’ diyor”

Deney hayvanlarının tüm üniversitelerde olmadığı zamanlarda, müşterilerine yardım etmek amacıyla seyahatleri sırasında ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının taşımasını yaptığını belirten Nihal Özçelik, “O sırada yaşı küçük kızım arabada deney kafesi ve fareleri gördü. Aynı gün öğretmeni sınıfa anneleriniz ne iş yaptığını sormuş ve kızımda “Benim Annem Fare Satıyor” demiş. Bu sayede sınıfımızda ün yapmıştık” şeklinde konuştu.