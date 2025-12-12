Bilka Endüstriyel, Avrupa pazarına Almanya’dan açılacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Finans sektöründeki kariyerini geride bırakarak yedi yıl önce kendi işini kuran kadın girişimci Bilge Kalın, bugün endüstriyel tedarik alanında Türkiye’nin hızla büyüyen firmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Kurulduğu ilk günden bu yana 100 ve üzeri çalışanı bulunan üretim firmalarına hizmet veren Bilka Endüstriyel, Bursa merkezli yapısını kısa sürede Kocaeli ve Sakarya’ya taşıyarak bölgesel bir tedarik ağı oluşturdu.

Kalın, şirketin büyüme stratejisini “kalite ve güven” üzerine kurduklarını belirterek, “Üretim sanayisine odaklanıyor, müşteri talebine cevap veremeyeceğimiz durumlarda dahi en doğru adrese yönlendirecek kadar şeffaf süreçler yürütüyoruz. Bu yaklaşım sayesinde kuruluşumuzdan bu yana müşteri kaybı yaşamadık” dedi.

Bugün 70’i aşkın firmaya düzenli ürün sağlayan Bilka Endüstriyel, bin kalemden fazla ürünü bünyesinde bulunduruyor. Termin sürelerine hassasiyetle yaklaşan şirket, 20’den fazla şehre ürün gönderiyor; Kocaeli, Konya, Bursa ve Gaziantep en yoğun çalışılan bölgeler arasında.

Kendi markasıyla büyüyen bir tedarik gücü

Son yıllarda ürün gamını genişleten şirket, kâğıt grubu ürünlerini “Sea Paper” markasıyla piyasaya sundu. Müşterilerden gelen olumlu dönüşlerin markanın pazardaki konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Kalın, “Biz yalnızca ürün değil, hizmet satıyoruz. Esnek üretim-tedarik kabiliyetimiz fabrikaların ihtiyaç duyduğu her ürüne çözüm getirmemizi sağlıyor” diye konuştu.

Şirket aynı zamanda e-ticaret kanalını da faaliyete almak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kanalın ilk etapta 1 ila 10 çalışanı bulunan küçük işletmeler için hazırlanması planlanıyor. Büyüme stratejisinin merkezine artık ihracatı koyan Bilka Endüstriyel, ilk adımı Avrupa’da atıyor. Kalın, uzun süredir yürüttükleri hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdığımız ürünü aynı kalite disipliniyle yurtdışına da gönderebileceğimizi biliyoruz. Bu doğrultuda potansiyel pazar araştırmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta Almanya’da bir depo açarak, Almanya pazarına giriş yapacağız. Ardından Avrupa genelinde yayılmayı hedefliyoruz.” Şirketin uzun vadeli planları arasında ABD pazarına açılmak da bulunuyor.

Bilka Endüstriyel’in ürün portföyünde üretim, lojistik, gıda, kozmetik ve endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren işletmelere etiket, ambalaj ürünlerinden, hijyen ürünlerinden endüstriyel temizlik ürünlerine kadar çözümler bulunuyor.