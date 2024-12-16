Bilka Endüstriyel kendi markasıyla büyümesini sürdürüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kuruluşundan bu yana müşteri odaklı çözümleri ile dikkatleri üzerine çeken Bilka Endüstriyel, büyümesini sürdürürken kağıt ürünlerinde kendi markası ile hizmet vermeye başladı. “Sea Paper” markası ile kaliteden ödün vermeden ürettirdikleri ürünlerin müşteriler tarafından da beğenildiğini söyleyen Bilka Endüstriyel Kurucusu Bilge Kalın, “Kendi markamız, aldığımız olumlu geri dönüşler neticesinde pazardaki konumumuzu güçlendirmek adına da bize avantaj sağladı” diye konuştu.

Bir fabrikada ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürünün üretim ve tedarikini sağlama yetkinliğine sahip olduklarını belirten Kalın, “Halihazırda ürettirdiğimiz kendi markalı ürünlerimiz dahil olmak üzere bin kalem ürün ile müşterilerimizin taleplerine cevap veriyoruz. Endüstrinin ihtiyacına göre hareket edebilecek esnek ve güçlü yetkinliklere sahibiz” dedi.

Termin süreleri konusunda oldukça hassas davrandıklarını belirten Kalın, Bursa’nın yanı sıra Konya, Kocaeli, Gaziantep başta olmak üzere 20 den fazla şehre ürün gönderdiklerini söyledi.

“2025’te şubeleşmeyi başlatacağız”

Kısa vade hedeflerinin şubeleşmek olduğunu belirten Bilge Kalın, “Kalite ve güven odaklı çalışmalarımızla üretim sanayisini önceliyoruz. Bir müşterimizin talebine cevap veremiyorsak onu en doğru adrese yönlendirecek kadar da şeffaf süreçler yönetiyoruz. Bunun sonucunda da kurulduğumuz günden beri müşteri kaybı yaşamadık. Tedarikçilerimizle uzun süreli işbirliklerimiz var. Türkiye’nin birçok noktasına ürün gönderiyoruz ve bazı bölgelerde hacmimiz artmaya başladı. Son dönemde birincil tedarikçilerin ardından ana sanayi kuruluşlarına da ürün göndermeye başladık. O bölgelerde şubeleşmeyi, ilk şubemizi de 2025 içerisinde açmayı planlıyoruz. Orta vadede ise planımız mevcut kadromuzu koruyarak ihracata başlamak. İhracatın ciromuza ve dolayısı ile büyümemize yapacağı katma değerin farkındayız. Türkiye’nin birçok noktasına gönderdiğimiz ürünü aynı mantalite ile yurtdışına da gönderebileceğimizi biliyoruz. Bu konuda potansiyel öncelikli pazarlar için araştırmalara başladık. Yakın coğrafyalardan başlamak üzere tüm dünyaya ihracat yapabilecek yetkinliğe erişmek adına çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

“Finansal araçlar doğru kullanılmalı”

Henüz genç bir firma olmalarına rağmen gelişim planlarını doğru temeller üzerine oturtmaya gayret ettiklerini söyleyen Kalın, “Kurumsal bir yapı içerisinde süreçleri yöneten bir kurum haline gelmek için yapıyı baştan doğru temellere oturtmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple yatırımlarımızı da iş birliklerimizi de gelecek planlarımıza uygun biçimde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin içinden geçtiği sürecin globaldeki etkilerle birlikte birçok sektörü olumsuz etkilediğini hatırlatan Kalın, “Finansal araçlar ne yazık ki birçok sektörde doğru kullanılmadı. Birçok işletme de bu kaynakları doğru öncelikler ile piyasaya sunmadığı için sıkıntılı süreçlerin içerisine girdi. Biz finansal istikrarı önceleyen bir firma olmak adına her finansal aracı şirketimiz için en doğru pozisyonda kullanmanın avantajı ile hasarı minimum düzeye çektik. Küçülmeye gitmediğimiz gibi ödeme dengemizi de koruduk” dedi.

Sektör çeşitliliği ile firma riskini de minimalize ettiklerini vurgulayan Bilge Kalın, “Ticaret içerisinde birçok istenmeyen süreç yaşanabiliyor. Bu sebeple aldığımız sektörel riski dağıtmayı ve firma çeşitliliğine özen gösteriyoruz. Anlaşmalarımızı tedarik ve teslim süreçlerini güvence altına alacak biçimde yapmaya, hem tedarikçimizi hem de müşterimizi koruyacak biçimde hareket ediyoruz. Bu da beraberinde güçlü anlaşmalar ve müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor” diye konuştu.