Bilyoner ve Misyon Bank’tan kullanıcı deneyimini güçlendiren iş birliği

Misyon Bank ve Bilyoner’in iş birliğiyle hayata geçirilen entegrasyon, dijital ödeme süreçlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Kullanıcılar, uygulama içinde kesintisiz bir deneyim yaşarken finansal işlemlerini birkaç adımda tamamlayabiliyor. Dijital finansal hizmetleri günlük kullanıcı deneyiminin doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlayan proje, bakiye yatırma süreçlerinde hız, kolaylık ve verimlilik sağlamayı hedefliyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) katkılarıyla hayata geçirilen çözüm, açık finans ve dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Aynı zamanda finansal teknolojiler alanındaki stratejik iş birliklerinin, kullanıcı deneyimini geliştirme ve dijital dönüşümü hızlandırma açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

“Bilyoner Anında ile para yatırma süreçlerini minimum adımla tamamlıyoruz”

Bilyoner CEO’su Yücel Karadeniz, “Bilyoner olarak kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıran, hızlı ve güvenli deneyimler sunmayı önceliklendiriyoruz. Misyon Bank iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Bilyoner Anında’, para yatırma süreçlerini minimum adımla tamamlamayı sağlayan yenilikçi bir çözüm olarak sektörde bir ilke imza atıyor. Teknolojiyi kullanıcı deneyimini geliştiren somut çözümlere dönüştürmeye ve sektörümüze değer katacak yenilikler sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

“Finansal servisleri dijital deneyimlere gömülü hale getiriyoruz”

Bilyoner ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Misyon Bank Genel Müdürü Muhammet Mustafa Cerit, “Bilyoner ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, finansal servislerin farklı sektörlerdeki dijital deneyimlere gömülü şekilde sunulması açısından değerli bir adım. ‘Ödeme İste’ servisimiz sayesinde Bilyoner kullanıcıları, bakiye yükleme işlemlerini platformdan ayrılmadan, hızlı ve güvenli biçimde başlatabiliyor. Böylece kullanıcı deneyiminde ek adımları azaltan, işlem akışını sadeleştiren ve para yatırma işlemini platform deneyiminin doğal bir parçası haline getiren bir yapı sunuyoruz. Misyon Bank olarak platform bankacılığı ve API kabiliyetlerimizle, iş ortaklarımızın kendi müşteri yolculukları içinde daha pratik, güvenilir ve kesintisiz finansal deneyimler oluşturmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Misyon Bank hakkında

Misyon Yatırım Bankası A.Ş., 2022 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan faaliyet iznini almış, 2023 yılı itibarıyla resmi olarak operasyonlarına başlamıştır. "İleri Bankacılık" vizyonuyla kurulan banka; geleneksel yatırım bankacılığı anlayışını yenilikçi finansal teknolojilerle birleştirerek sektöre çağdaş ve bütüncül bir yaklaşım sunmayı hedeflemektedir.

Misyon Yatırım Bankası'nın temel amacı; kurumsal ve bireysel müşterilere yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir finansal çözümler sunmaktır. Banka, fintech ekosistemiyle tam entegrasyon sağlayan platform bankacılığı modeliyle, finansal hizmetleri daha erişilebilir ve etkin hale getirmeyi amaçlamaktadır.