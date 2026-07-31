BİM 2,5 milyon adet hisseyi geri aldı
BİM, temmuz ayında başlattığı pay geri alım programı kapsamında 2,5 milyon adet hisseyi yaklaşık 950,4 milyon TL bedelle geri aldı.
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS), 3 Temmuz 2026 tarihinde başlattığı pay geri alım programını 30 Temmuz 2026 itibarıyla tamamladığını duyurdu.
Şirket, program kapsamında iç kaynaklardan karşılanmak üzere ayrılan 1 milyar TL fon çerçevesinde 2,5 milyon adet pay geri aldı.
Öz pay oranı yüzde 1,39'a yükseldi
Açıklamaya göre geri alım işlemleri hisse başına ortalama 380,17 TL fiyattan gerçekleştirildi.
Program kapsamında yapılan geri alımların toplam maliyeti 950,4 milyon TL olarak gerçekleşti.
Son işlemlerle birlikte BİM'in sahip olduğu toplam öz payların şirket sermayesine oranı yüzde 1,39 seviyesine ulaştı.