BİM, beklentinin altında kâr açıkladı

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş., 2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Şirket, satış gelirlerinde sınırlı artışa rağmen net karında geçen yılın aynı dönemine kıyasla önemli bir düşüş kaydetti.

Şirketin 2025 yılı ikinci çeyrek satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 309,83 milyar TL’ye ulaştı. Ancak net kar aynı dönemde 11,78 milyar TL’den 5,56 milyar TL’ye gerileyerek yüzde 53 azaldı.

Yılın ilk çeyreğinde 2,8 milyar TL olan net kar, ikinci çeyrekte 2,7 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. ForInvest Haber anketine göre şirketin ikinci çeyrekte 3,7 milyar TL net kar açıklaması bekleniyordu.

BİM’in brüt karı ikinci çeyrekte yüzde 16 artışla 58,89 milyar TL olurken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 31 artışla 15,02 milyar TL’ye yükseldi. Buna karşılık, ikinci çeyrek net karı 2,69 milyar TL seviyesinde kaldı.

2025 ikinci çeyrek itibarıyla dönen varlıklar, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 azalarak 99,22 milyar TL’ye geriledi. Duran varlıklar ise yüzde 2 artışla 196,24 milyar TL seviyesine çıktı.

Şirketin toplam varlıkları 295,46 milyar TL olarak gerçekleşirken, net borç yüzde 67 artışla 32,83 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynaklar ise yüzde 3 düşerek 135,59 milyar TL oldu.