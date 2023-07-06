BİM GES yatırımlarına devam ediyor

Enerji yatırımlarına devam eden BİM, Lüleburgaz, Sincan, Balıkesir ve Kastamonu’daki depolarının çatısına da Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu.

535 kWp kurulu güce sahip olan Lüleburgaz’daki GES’te yapılacak üretimin 235 hanenin yıllık enerji tüketimine denk geldiği ve karbon salımında yılda 431,2 ton azalma sağlanacağı belirtildi.

2,013 Mw kurulu güce sahip olan Sincan depo çatısına kurulan GES ise 985 hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yaparken karbon salımında yıllık 1.798 ton azalma olacak.

Balıkesir’de bulunan depo çatısına kurulan GES ile enerji tüketiminin %52’si güneşten karşılanacak. 326 kWp kurulu güce sahip olan GES 150 hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yaparken karbon salımında yılda 274,1 ton azalma sağlanacak.

1,38 kWp kurulu güce sahip olan Kastamonu depo çatısına kurulan GES ise 615 hanenin tüketimine denk üretim yaparken karbon salımının yıllık 1.125 ton daha az olmasını sağlayacak.

Dört depo çatısına kurulan GES ile yıllık toplam ağaç kazanımı 73.240 adet olacak.

2020 yılından bu yana GES yatırımlarına devam eden BİM ilk önce Batman, ardından İstanbul Arnavutköy, Iğdır, Denizli, Konya, İstanbul Samandıra, Erzurum, Aksaray, Isparta, Lüleburgaz, Balıkesir, Sincan, Ankara, Kastamonu olmak üzere ülke genelinde 14 bölgede bulunan depolarına güneş enerjisi sistemi kurdu.