BİM, Hatay'da 21 yeni mağaza açtı

BİM, Hatay'da depremde yıkılan mağazalarının yerine 21 yeni mağaza açılışı gerçekleştirdi. BİM Hatay’da depremden sonra açtığı 25 mağazayla birlikte 1 yıl içinde toplam 46 mağaza açmış oldu.

6 Şubat 2023'ün ülkemiz ve vatandaşların hayatında derin izler bıraktığını belirten BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu, "Ülkemiz, birlik ve beraberlik ruhuyla yaralarını hızlıca sarmaya başladı. Depremin ilk gününden itibaren BİM olarak bölgeye olan desteğimizi sürdürmek için hiç durmadık. Böylesi bir dönemde bölgenin güçlenerek ayağa kalkması için tüm gücümüzle çalışmak öncelikli görevimiz oldu." dedi.

Geride bırakılan bir yıllık süreçte hem bölgenin yaralarını sarmak hem de özellikle kadınların ekonomiye katılmalarını sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Haluk Dortluoğlu, "Bizim için en değerli olan, toplumumuzun her bir ferdi için adil ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni mağazalar ile istihdama da katkı sağlayacak olmaktan mutluyuz." açıklaması yaptı.

Geçen sene açılan mağazalardan 3 tanesi ve yeni açılanlardan 7 tanesi olmak üzere toplam 10 mağazanın konteyner kentlerin hemen yanında yer aldığını sözlerine ekleyen Dortluoğlu, "Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için yeni mağazalar büyük önem taşıyor. Bu sayede vatandaşlarımız, ihtiyaç duydukları ürünlere daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler." dedi.

“Raflarımızı yerel üreticilere açtık”

Yeni açılan mağazalarda bölgeye mevcuda ek olarak yaklaşık 100 kişilik daha istihdam sağlanacağını ve son 1 yıl içinde açılan mağazalarla toplamda yaklaşık 225 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Haluk Dortluoğlu şunları söyledi: "Bu süreçte yerel üreticilerimize verdiğimiz desteği de artırmak istedik. Bölgenin toparlanması ve güçlenmesine kalıcı destek sunmak adına Aşhane’de kadınların ürettiği kurabiye çeşitlerini Hatay’daki mağazalarımızda satmaya başladık. Yakın zamanda Antakya BİM mağazalarında satılan günlük simitleri de yine Aşhane’den tedarik etmeye başladık ve Aşhane Antakya Kooperatifi'nin en büyük destekçisi konumuna geldik. Yaşanan felaketten en çok etkilenen kesim de kadınlar oldu, onların hayata kalıcı iş modelleriyle tutunması toplumun yeniden ayağa kalkması için önemli bir unsur.”

Bölgede kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Dortluoğlu: “Aşhane ile başladığımız yerel güçlendirme yolculuğumuz bugün yeni ve tamamen kadınların girişimiyle kurulmuş bir kooperatifle devam ediyor. Erzin Kadıneli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi’nden tedarik edeceğimiz reçel, zahter gibi yöresel ürünlere de Hatay bölgesindeki mağazalarımızda yer vereceğiz. Bu sürecin herkes için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Yaralarımızı tek yürek, hızlıca saracağız.” dedi.